Covid, oggi nel Lazio 10.560 nuovi casi positivi e rapporto al 10,2%: ”Trend visibilmente in calo”

Covid, Lazio. Anche oggi il bollettino della regione Lazio parla chiaramente: i l trend è decisamente in calo , e parallelamente continua la campagna vaccinale in tutte le sedi della regione. Oggi superato il 74% di copertura con dosi booster della popolazione adulta.

D’Amato: “Oggi nel Lazio su 23.683 tamponi molecolari e 79.781 tamponi antigenici per un totale di 103.464 tamponi, si registrano 10.560 nuovi casi positivi (-1.571), sono 26 i decessi (+1), 2.089 i ricoverati (+8), 196 le terapie intensive (-2) e +14.297 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,2%. I casi a Roma città sono a quota 4.978. Curva con trend in calo, meno 30% rispetto alla scorsa settimana”. Così in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.”Sono stati superati i 12,8 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,5 milioni di dosi booster effettuate – aggiunge -. Superato il 74% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 130 mila i bambini con prima dose”.”Ieri sono state effettuate oltre 44 mila somministrazioni di vaccino”.