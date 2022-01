Covid, oggi nel Lazio oltre 13mila contagi, ma indice Rt scende: probabile rallentamento

Covid. Continua senza inibizioni la circolazione di Omicron nella Regione Lazio, sebbene con un lieve calo per la giornata di oggi che fa presagire, si spera, un rallentamento della curva pandemica. Due sono le opzioni: o il picco della curva è molto vicino, oppure lo si è già passato nei giorni trascorsi. In ogni caso, l’allerta rimane alta e i contagi anche. Ecco le parole di D’Amato per il bollettino di oggi.

Sono rimasti alcuni slot disponibili e si invita a effettuare la prenotazione per l’open day che si terrà domenica 23 gennaio nelle strutture messe a disposizione da AIOP dedicato alla fascia 12-17 anni per le dosi booster con vaccino Pfizer fino ad esaurimento delle disponibilità. Sono aperte le prenotazioni sul portale regionale ( https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home ).

20 GENNAIO DELLO SCORSO ANNO: 820 ricoveri in meno in area medica, 86 in meno in terapia intensiva e 46 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.