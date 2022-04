Covid, Speranza: ‘Quarta dose? Decideremo la prossima settimana’

Covid, cosa accade ora, una volta finito lo stato d’emergenza? E’ quello che si chiedono tanti cittadini. “Non significa che la pandemia sia finita”, queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Il governo punta in grande: vuole arrivare al 1 maggio senza più mascherine né all’aperto né al chiuso. E’ quanto dice Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. Covid: parla Roberto Speranza

Speranza parla delle mascherine al chiuso: “Le riteniamo ancora molto importanti e preziose in una fase come questa di alta incidenza: la circolazione del virus è ancora molto significativa e la mascherina è uno schermo decisivo. Al chiuso è obbligatoria fino al 30 aprile: come sempre valuteremo l’andamento epidemiologico e decideremo come comportarci”. Andrea Costa, invece, commenta con queste parole: “L’obiettivo del governo è arrivare all’1 maggio e non prevedere più la mascherina, anche nei locali al chiuso: ci sono le condizioni per raggiungerlo”.

Il Green Pass che “ha fatto la differenza”