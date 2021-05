Covid: «Tutta l’Italia in zona gialla da lunedì 24 maggio»

Coronavirus, come già anticipato nella giornata di ieri tutta l’Italia approda in zona gialla da lunedì prossimo, 24 maggio 2021. Ad annunciarlo è stato il Ministro della Salute Speranza poco fa: «Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità», ha dichiarato Speranza.

Zona bianca: si parte da giugno

Ma da quando si potrà entrare in zona bianca? E quali sono le Regioni che possono sperarci a stretto giro? Tra i nuovi criteri centralità è stata data all’incidenza dei casi (a 7 giorni su 100.000 abitanti. ndr). Se superiore a 250 unità si passa in zona rossa. Tra 150 e 249 in fascia arancione mentre 50 e 149 si approda in zona gialla. La zona bianca scatta pertanto al di sotto delle 50 unità, sebbene tale valore debba rimanere costante per tre settimane. In tal senso le prime date utili sarebbero il 1 e il 7 giugno: sperano Molise, Sardegna, Friuli (dal primo) e Abruzzo, Liguria e Veneto (dal 7).

Lazio in zona bianca, spunta la possibile data

E il Lazio? L’Assessore alla Sanità Regionale Alessio D’Amato ha confermato il trend in discesa di tutti gli indicatori dell’epidemia compreso quello dell’incidenza, crollata a 70 unità. Stando a un calcolo di Fanpage, nell’ultima settimana sono stati registrati 3.927 casi nel Lazio, con una media di 560 al giorno: il tasso di incidenza sarebbe quindi a quota 68 (confermato invece a 70 come visto da D’Amato, ndr) e per scendere ci sarebbe bisogno di 2.850 nuovi contagi nella settimana di riferimento, circa 400 casi al giorno. Se questo dato dovesse essere raggiunto venerdì 28 maggio, è probabile che il Lazio passi in zona bianca lunedì 14 giugno.