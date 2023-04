25 aprile 2023 a Roma, cortei e manifestazioni: ecco dove, a che ora e come cambia la viabilità

Martedì 25 aprile 2023 è il giorno della Liberazione, e a Roma le chiusure, le deviazioni e le fermate momentaneamente soppresse di certo non mancheranno, a causa di cortei e manifestazioni che si susseguiranno durante una giornata così importante per il nostro Paese.

Corteo Anpi e corsa in bici a Roma per la Festa della Liberazione: strade chiuse e come cambia la viabilità

25 aprile 2023 a Roma, cortei e manifestazioni: gli eventi previsti

La Capitale non può mancare ai festeggiamenti. Ma, intanto che la città di Roma si prepara con i suoi cortei ed appuntamenti in vista del 78esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, anche la viabilità si prepara a fare delle modifiche. Tendenzialmente, la rete dei mezzi pubblici seguirà il normale servizio dei giorni festivi, anche se potrebbero esserci delle leggere variazioni ma non sistemiche. Di conseguenza, lo diciamo sin da subito, le ultime corse della metropolitana sono previste per le 23.30, eccezion fatta per la metro metro A che a causa dei lavori dalla domenica al giovedì chiude i battenti già dalle 21.00, proseguendo solo con sostituitivi fino all’orario consueto. Ad ogni modo, ecco tutti gli eventi previsti a Roma per la giornata di domani, martedì 25 aprile 2023.

Mattarella a Piazza Venezia

Ovviamente si parte con uno dei luoghi simbolo: a partire dalle 9.00 del mattino, ci saranno le celebrazioni all’Altare della Patria, a Piazza Venezia. Qui, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà la simbolica corona d’alloro. A partire proprio da questo momento, potrebbero iniziare a verificarsi i primi riflessi sulla viabilità.

Manifestazioni a Centocelle

Ci saranno, poi, manifestazioni che si svolgeranno da piazza delle Camelie a via Locorotondo dalle 8 alle 13, e di conseguenza le linee C5 e 542 effettueranno la fermata di capolinea a Parco di Centocelle, dopo una deviazione dal normale percorso. Per il passaggio del corteo, poi, si prevedono stop per le linee Atac 5, 14, 19, 106, 313, 450, 542 e 556, ed è molto probabile che ci saranno anche dei rallentamenti ulteriori sulle linee 548, 552, 213 e 543, gestite invece dalla Roma Tpl.

Zona Ostiense: la viabilità e i cortei

Anche qui si inizia molto presto: a partire proprio dalle 9.00 del mattino, e fino alle 14.00, è in programma il corteo dell’Anpi: il suo percorso andrà da largo Benedetto Bompiani fino a piazzale Ostiense, e sfilerà lungo via delle Sette Chiese, via di Santa Petronilla, via Rufina, viale di Tor Marancia, piazza Rufino, via Colombo, via Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, via Guglielmo Massaia, piazza Bonomelli, viale Massaia, piazza Michele da Carbonara, viale Massaia, piazza Biffi, circonvallazione Ostiense, Ponte Settimia Spizzichino, via Ostiense. Ecco le linee che subiranno deviazioni o rallentamenti: 3nav, 23, 30, 75, 77, 83, 160, 280, 671, 714, 715, 716, 718, 719, 775, 792.

Il corte al Tiburtino

Nel primissimo pomeriggio, invece, per le 15.30 e fino alle 18.00, al Tiburtino è in programma un corteo con arrivo previsto a Santa Maria Consolatrice. La linea che potrebbe subire qualche deviazione o rallentamento durante la fascia oraria suddetta è quella del 545.

Circo Massimo e Terme di Caracalla

Inoltre, nella Capitale ritorna quest’anno anche il Gran Premio della Liberazione: parliamo della corsa ciclistica riservata agli under 23. Una manifestazione importante, che continua ininterrotta dal 1945, fermata per due anni solamente dalla pandemia da Coronavirus. L’iniziativa, come in molti già sapranno, si svolgerà nell’arco delle giornate del 24 e 25 aprile tra le 9 e le 18. Il percorso interessato è quello che comprende viale delle Terme di Caracalla, via Antoniniana, via Baccelli, largo e viale delle Terme di Caracalla, viale di Porta Ardeatina, piazzale Ostiense, viale Giotto, largo Fioritto, viale Baccelli, nuovamente via Antoniniana e viale Baccelli, largo Vittime del Terrorismo e viale delle Terme di Caracalla. Le deviazioni, dunque, tra oggi e domani, interesseranno le linee 160, 671, 714, 715 e 792.

Piazza della Colonnetta

Infine, sono previste celebrazioni anche a piazza della Colonnetta, con relative deviazioni che interesseranno la linea 032 in direzione di via dell’Isola Farnese per tutto il servizio.