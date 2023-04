A che ora inizia e a che ora finisce lo sciopero Trenitalia di venerdì 14 aprile 2023? Treni garantiti

Ancora un venerdì nero sul fronte dei trasporti quello che i pendolari si apprestano ad affrontare. Previsto, infatti, per il prossimo 14 aprile uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I lavoratori delle suddette sigle incroceranno le braccia per otto ore, dalle 9 alle 17, lasso di tempo nel quale i treni potranno subire cancellazioni o variazioni e di conseguenza, arrecare disagi ai pendolari che quotidianamente li usano per spostarsi e andare al lavoro.

Sciopero Trenitalia venerdì 14 aprile 2023: orari e treni garantiti

Gli orari dello sciopero di Trenitalia indetto per venerdì 14 aprile

Interessate dallo sciopero alcune regioni italiane. La manifestazione che vedrà coinvolti i lavoratori di Trenitalia, TrenitaliaTper e Trenord durerà, come detto, 8 ore, dalle 9 alle 17. In questo lasso di tempo, i convogli potranno subire ritardi e cancellazioni che potranno persistere sia prima dell’inizio della manifestazione sia una volta conclusasi. Inoltre, è bene precisare che i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale, a patto che quest’ultima sia raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione. Viceversa, i treni possono fermarsi in stazioni che precedono la canonica destinazione. Alcuni convogli, nonché i servizi minimi di trasporto, resteranno comunque garantiti. Clicca QUI per la lista dei treni garantiti in caso di sciopero.

Le motivazioni