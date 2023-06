A che ora inizia il funerale di stato di Silvio Berlusconi? Orario e dove seguire la cerimonia in tv

[adrotate group="9"]

Oggi, 14 giugno, nel Duomo di Milano alle ore 15 ci sarà la cerimonia ufficiale per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, morto l’altro ieri mattina all’età di 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato per un aggravamento delle sue condizioni di salute. Il Cavaliere, che nel 1977 aveva ricevuto l’ordine al merito del lavoro (al quale aveva rinunciato nel 2014 dopo una condanna penale), è stato uno dei protagonisti della vita politica ed economica del Paese, ricoprendo quattro volte la carica di presidente del Consiglio e fondando un impero mediatico che va dalla televisione all’editoria, passando per il calcio e le assicurazioni.

I funerali di Silvio Berlusconi nel Duomo oggi

Il funerale di stato sarà celebrato dall’arcivescovo Mario Delpini e sarà trasmesso anche in diretta tv da Mediaset, che metterà a disposizione il segnale per le altre emittenti italiane e straniere. Per motivi di sicurezza e di contenimento, l’accesso al Duomo sarà limitato e contingentato, con varchi ben visibili e vie di fuga per eventuali interventi dei mezzi di soccorso. Il piano di sicurezza è stato definito oggi in una riunione a Palazzo Diotti e dopo un sopralluogo all’interno della Cattedrale.

I partecipanti: tra capi di stato e familiari

Alla cerimonia funebre parteciperanno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e numerosi capi di Stato e di governo stranieri, tra cui il primo ministro ungherese Victor Orban, il presidente dell’Iraq Abdul Latif Sharid e l’emiro del Qatar Tamim Al Thani. Per la Commissione Ue sarà presente il commissario all’Economia Paolo Gentiloni. Mentre, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani rappresenterà ufficialmente l’Aula lombarda. Non mancherà il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Ci sarà anche Manfred Weber, presidente del gruppo del Partito popolare europeo al Parlamento europeo, nella conferenza stampa a Strasburgo. Tra i familiari di Berlusconi ci saranno i cinque figli – Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora ed Edoardo – e il fratello Paolo

Si chiude un’era politica

Silvio Berlusconi ha lasciato un segno indelebile nella storia italiana, con la sua controversa figura di imprenditore e politico. Per quasi trent’anni ha guidato il centro-destra con una leadership carismatica e populista, influenzando tutti gli ambiti della vita nazionale. La sua morte pone fine a un’era politica e apre un vuoto di potere nel suo partito e nella sua coalizione. Chi prenderà il suo posto all’interno del suo partito e in generale nel panorama politico italiano? Questo è uno degli interrogativi principali che si pongono ora gli osservatori politici e i cittadini.