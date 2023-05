Acquathlon, la gara di nuoto e corsa al porto turistico di Roma: ecco quando e a che ora

Acquathlon è vicino. Manca pochissimo, praticamente due giorni. Infatti, l’appuntamento attesissimo è programmato proprio questo imminente fine settimana. Siete pronti? Ecco tutti i dettagli sull’evento che durerà per ben due giorni e sarà un’occasione imperdibile per vivere, anche se da spettatori, un po’ di sport locale.

Acquathlon, il programma per sabato 13 e domenica 14

L’appuntamento è fissato per il prossimo weekend, come anticipato, ovvero per sabato 13 e domenica 14 maggio 2023. Dove? Al Porto Turistico di Roma, proprio qui in questa affascinante cornice nostrana si terrà la tappa di campionato regionale dell’Aquathlon, la competizione multidisciplinare di sport a contatto con l’acqua, per la gioia di tutti i fans e gli appassionati del settore. Invece di andare da Decathlon e fare scorta di attrezzi che forse userete una sola volta – si scherza – potrete avere un’occasione per appassionarvi ancora di più a questo settore partecipando all’evento.

Le competizioni e tutti gli eventi

A quali competizioni assisteremo? Gli atleti chiamati a dare il meglio si sé durante le competizioni, parteciperanno in sequenza ad una gara di nuoto e poi ad una corsa di successione. Dunque, certamente ne vedremo delle belle. Ma non è tutto, perché ci saranno anche altre cose ad aspettarci durante le due giornate. Infatti lo sport ha un ruolo predominante, ma non è l’unico protagonista né l’unica fonte di intrattenimento per il pubblico che deciderà di prendervi parte. Oltre alle gare, ci saranno anche a diverse attività didattiche di intrattenimento per grandi e più piccoli. Per fare un solo esempio, tra le tante attrazioni della giornata, anche il Villaggio di Honda, in cui sarà possibile scoprire tutte le novità dei nuovi motori di auto, moto e imbarcazioni della rinomata casa nipponica.

Le gare per adulti e bambini

Per quanto riguarda le gare, più nel dettaglio, le due giornate vedranno il sabato 13 maggio gareggiare i bambini, e poi per la giornata di domenica 14 maggio gli adulti su una distanza di 700 metri di nuoto più 4.800 metri di corsa. Infine, dalle 15.00 ci sarà anche la gara di running per ragazzi su distanza di 1.600 metri. Un programma davvero invitante, non credete?