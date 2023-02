Al via l’iniziativa del ‘treno della neve’ Roma-San Candido: ecco da quando, gli orari

Sciare in modo sostenibile? Si, è possibile. A partire dal prossimo 17 febbraio raggiungere le località sciistiche dell’Alto Adige in modo ecologico, comodo e senza traffico diventa realtà grazie all‘iniziativa del ‘Treno della Neve’. Trenitalia offre l‘intercity notte il venerdì e il sabato fino all’8 aprile. In questo modo si potrà fare a meno della propria auto senza però rinunciare a un rilassante e suggestivo fine settimana in montagna.

Orari e partenze del ‘Treno della Neve’

Ma quali sono gli orari e le partenze del ‘Treno della Neve’? Il venerdì e il sabato l’Intercity Notte 764 parte dalla stazione di Roma Termini alle 22.05 e si ferma in Alto Adige a Bolzano, Bressanone, Fortezza, Brunico e Dobbiaco, per giungere a San Candido alle 8.30 del mattino. Invece, il sabato e la domenica, il convoglio viaggia in direzione opposta, ovvero con partenza da San Candido alle 19.18 e arrivo a Roma alle 6.06 del mattino.

Le parole dell’Assessore Alfreider

Un’iniziativa che pensa anche al pianeta, come ha sottolineato anche l’Assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider: ‘Questo significa che i turisti e gli escursionisti possono fare a meno della propria auto e viaggiare in modo ecologico. Soprattutto nel settore del turismo è importante concentrarsi ancora di più sull’accessibilità con autobus e treni’, dichiara ancora Alfreider. Stando ad un’indagine condotta nel 2022 dal fornitore di servizi economici IDM, inoltre, la metà delle 4.750 persone intervistate potrebbe immaginare di usare in futuro un mezzo di trasporto maggiormente sostenibile per i propri spostamenti e l’iniziativa del ‘Treno della Neve’ sembra proprio venire incontro a quest’esigenza.