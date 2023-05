Allarme listeria in salumi e formaggi: ecco i lotti interessati e cosa fare

Ancora casi di contaminazione alimentare. Infatti, può capitare che alcuni prodotti vengano richiamati e conseguentemente ritirati dal mercato per via delle cause più disparate. Alcune volte è colpa della listeria, altre volte della salmonella ed altre ancora di agenti chimici. In questi casi è sempre bene riportare il prodotto dove si è effettuato l’acquisto e non consumarlo. Emessi dal Ministero della Salute alcuni avvisi per salumi e formaggi. In particolare, ad esser stati ritirati dal commercio dei lotti di pancetta e di gorgonzola dolce.

Allarme listeria e salmonella in tre salami: ecco i lotti interessati e cosa fare

Il lotto di pancetta richiamato a causa della listeria

Ad essere richiamata per listeria la pancetta tesa salata, la panseta de la bergamasca, la pancetta. all’asse e quella c/c rustica. Il prodotto è venduto dal salumificio Bonalumi Srl mentre la sede dello stabilimento è in via del Chiostro numero 4 a Mozzo, in provincia di Bergamo. La pancetta attenzionata è venduta in pezzature variabili in base al peso e il lotto di produzione è il 27 marzo 2023. Anche in questo caso, la raccomandazione del ministero è di non consumare il prodotto ma di riportarlo presso il punto vendita dove lo si è acquistato. Oggetto di controllo non solo la pancetta ma anche il gorgonzola. Clicca QUI per leggere il richiamo del ministero.

Richiamato anche il gorgonzola

Oggetto di attenzione anche il Gorgonzola Dop Dolce Malga Paradiso. Commercializzato da MD s.p.a., il lotto di produzione richiamato è il seguente: 10421004. Prodotto da IGOR S.R. L., nello stabilimento sito sulla Strada Natale Leonardi 32, 28062 Cameri (NO), il gorgonzola è venduto in confezioni da 250 grammi ed è stato richiamato a causa della possibile presenza di Listeria Monocytogenes. Anche in questo caso qualora si fosse acquistato l’alimento, bisogna riportarlo al punto vendita e non consumarlo. Clicca QUI per leggere l’avviso del ministero.

