Allerta alimentare per uova e muesli: pericolo salmonella e allergeni in questi prodotti

Brutte notizie: ci sono nuove allerte alimentari che sono state segnalate proprio durante questa settimana sul sito del Ministaro della Salute, e ovviamente con il conseguente avviso di ritiro di alcuni prodotti per il pericolo di Salmonella Enteritidis e allergeni della senape. Continuate a leggere l’articolo per sapere quali e come riconoscerli.

Allarme salmonella nel salame: lotto interessato e cosa fare

Allerta alimentare per uova e muesli

Andiamo direttamente al punto: alcune uova da allevamento a terra e Muesli Biologico sono i prodotti sorvegliati speciali, protagonisti degli ultimi avvisi di allerta alimentare che sono comparsi proprio durante gli ultimi giorni sul sito del Ministero della Salute. Il primo avviso, con conseguente richiamo, riguarda alcuni lotti di uova a pasta gialla e da allevamento a terra, un delle tipologie più ricercate ed acquistate da parte dei consumatori, oltre ad essere la tipologia che viene tradizionalmente prodotta nelle aziende agricole certificate.

I lotti segnalati dal Ministero

Proprio da una di queste provengono le uova vendute sfuse e confezionate per cui è stato segnalato l’immediato richiamo con la richiesta di riconsegna al punto vendita per i consumatori che le hanno acquistate. Parliamo, in particolare dell’azienda Agricola Fratelli Antonelli. Scendendo nel dettaglio, i lotti segnalati sono quelli usciti dallo stabilimento di via Filetto Strada Bonaventura 308/A a Senigallia, in provincia di Ancona, con marchio di identificazione: CEITK412M. I lotti, invece, giudicati pericolosi per presenza di Salmonella Enteritidis, sono quelli dal numero 26 al numero 24 di cui sono stati venduti dal lotto 26 al 22. Un altro elemento per facilitare ulteriormente il riconoscimenti di tali prodotti è la data di scadenza: dal 26/04/2023 al 24/05/2023.

Allarme anche per gli allergeni

Ma non è tutto, perché c’è un altro pericolo che è stato segnalato lo scorso 4 maggio 2023. Un allarme che, questa volta, si riferisce alla presenza di tracce di allergeni della senape all’interno di uno dei prodotti più tipici per la colazione biologica: ovvero il Muesli Bio. Nello specifico, parliamo del Muesli con more di gelso biologico con il marchio VERSO NATURA BIO CONAD, un prodotto che proviene dallo stabilimento Molino Mercanti srl per la Conad. I lotti a cui bisognerà prestare attenzione in questo caso sono le confezioni da 300 grammi.