Allarme listeria e salmonella in tre salami: ecco i lotti interessati e cosa fare

Ancora un allarme per contaminazione alimentare. Questa volta interessati dal richiamo del Ministero della Salute tre salami, in due dei quali sono state trovate tracce di salmonella mentre nel terzo la presenza di listeria. Ecco quali sono i prodotti attenzionati e i relativi lotti. Come spesso accade in questi casi, qualora si fosse in possesso del prodotto non bisogna consumarlo ma riportarlo presso il punto vendita dove lo si è acquistato

Le tracce di salmonella in due salami

Trovate tracce di salmonella in due lotti di salame. Si tratta del bastone di salame dolce e il filone di salame, entrambi prodotti dal Salumificio Colombo Srl, nello stabilimento di via Roma 21 a Pescate, in provincia di Lecco. I prodotti sono venduti in pezzi d 250 grammi con il termine minimo di conservazione è fissato al 18/07/ 2023 e il numero di lotto L859 (1369) per il primo e il lotto 99L1369 invece per il secondo. Clicca QUI per visionare il modello di richiamo del Ministero.

Il terzo salame ritirato

Ritirato dal mercato anche un terzo salame. Si tratta del nostrano salame dolce Mariga dov’è stata rilevata la presenza di Listeria monocytogenes in autocontrollo. Il prodotto è venduto in pezzi da 800 grammi con il numero di lotto 41/2023. Il salame attenzionato è stato prodotto dall’azienda Mariga Giuseppe & C.Sas nello stabilimento di via dell’Industria 14/ E, frazione Cavezzale, a Monticello Conto Otto, località in provincia di Vicenza. Clicca QUI per visionare il modello di richiamo del Ministero.