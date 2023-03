Listeria nella carne di pollo: ecco quale e i lotti interessati. L’allarme del Ministero: ‘Non mangiatela’

Ancora allarme listeria, questa volta nella carne, in particolare quella di pollo, che riguarda alcuni lotti nello specifico da cui è meglio stare alla larga. La comunicazione arriva direttamente dal Ministero della Salute, nelle ultime ore. Ecco tutti i dettagli a riguardo e i lotti interessanti dalla problematica, continuate a leggere!

Listeria nella carne di pollo e cavallo: l’allarme del Ministero

Sono diversi i lotti di carne precotta, in particolar modo quella di pollo, ma anche cavallo, con il marchio di Coppiello Giovanni, con sede a Vigonza, in provincia di Padova. I lotti in questione, dunque, dopo i rilevamenti, sono stati ritirati in via precauzionale per il rischio microbiologico di cui sono portatori e per le conseguenze che potrebbero innescare per la salute dei consumatori. La causa è ben nota: la possibilità di una contaminazione del batterio listeria monocytogenes. Il richiamo è stato pubblicato, come detto, direttamente dal sito ufficiale del Ministero della Salute, il quale ha avvertito di non consumare in nessun modo i lotti segnalati, ma di riportarli direttamente al punto dove è avvenuto l’acquisto.

Carne ritirata per contaminazione, i lotti interessati

Scendendo nel dettaglio, dunque, i lotti interessati dal richiamo da parte del Ministero della Salute sono tutti prodotti nello stabilimento con marchio IT 1323 L CE, eccoli di seguto:

Sfilacci di equino Qualità Oro, in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 02/06/2023 al 10/07/2023;

Sfilacci di equino, in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 02/06/2023 al 10/07/2023;

Sfilacci con carne di equino Casa Ali, in confezione da 80 grammi, con scadenza dal 02/06/2023 al 10/07/2023;

Julienne di pollo in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 20/03/2023 al 29/04/2023;

Sfilacci di pollo, in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 20/03/2023 al 29/04/2023.

Cos’è la Listeriosi: rischi e pericoli

Come ben spiegato anche dal Ministero della Salute, la Listeriosi non qualcosa con cui scherzare, e può assumere anche diverse forme cliniche, dalla gastroenterite, la quale in genere si manifesta nel giro di poche ore dall’assunzione, fino all’insorgenza di meningiti, encefaliti e gravi setticemie nelle forme più gravi. Il problema della contaminazione non è un qualcosa di nuovo: di fatto già nei mesi passati erano stati ritirati diversi lotti come ad esempio i wurstel al pollo, tramezzini al salmone e pancake al cioccolato, prosciutto cotto, gorgonzola dolce etc.