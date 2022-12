Allarme listeria nel salame: ecco il lotto interessato e cosa fare

Allarme listeria nel salame. Nel corso della passate settimane sono stati diversi i prodotti contaminati da questa tipologia di batterio e pertanto ritirati dal mercato. Gorgonzola, Merluzzo, Wurstel, Mortadella, sono davvero numerosi i prodotti richiamati e questa volta l’allarme è ricaduto su un lotto di salame morbido a marchio Sa.Mo.

Allarme listeria nel salame, il lotto interessato

Oggetto di attenzione da parte del Ministero della Salute il lotto di produzione del 27/02/22, prodotto dall’azienda Sa.Mo. Srl nello stabilimento di località Terricoli, a Matelica, in provincia di Macerata. Ecco il marchio di identificazione: IT 9-1188L CE. Questi i dati necessari per certificare se tra la nostra spesa è presente anche il lotto di salame richiamato. Come sempre in questi casi il consiglio è quello di non consumare il prodotto bensì di riportarlo nel punto vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto.

Attenzionato anche un altro prodotto

Ma non solo salame. All’attenzione dei consumatori anche un altro prodotto, si tratta di un lotto di semi per uccelli selvatici a marchio Multifit. Il prodotto è stato richiamato per via della presenza di semi di Ambrosia che possono essere pericolosi per gli animali. Il prodotto richiamato è quello con il seguente numero di lotto: L332022 e il termine minimo di conservazione, Tmc, è del 3o/06/2024 venduto in sacchetti da 2.5kg e prodotto dall’azienda Agros Trading GmbH, in Austria.