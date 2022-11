Allarme listeria nel merluzzo: i lotti interessati dal richiamo e cosa fare

Continua l’allarme listeria e dopo i wurstel, il gorgonzola, la porchetta, i pancake al cioccolato il prosciutto cotto e la mortadella, adesso è la volta del merluzzo nordico. Il ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamo per i prodotti ritenuti ad alto rischio di contaminazione microbiologica e anche in questo caso si torna a parlare di listeria. Ad essere ritenuto a rischio è il Soder Garden per Cod Fishcakes, polpette di pesce schiacciate a base di merluzzo con data di scadenza il 6 dicembre del 2022.

Qual è il lotto a rischio

Nello specifico il lotto interessato è il numero DK 4047 EF prodotto e commercializzato dalla Jeka Fish A/S, con sede a Havnen 70, 7620 Lemvig, in Danimarca. Il ministero ha già precisato che si tratta di un ritiro a scopo precauzionale per il rischio microbiologico da listeria. I consumatori sono invitati a restituire presso il punto vendita il prodotto.

La Listeria è un batterio che pur non resistendo a temperature elevate, può contaminare prodotti precotti e trova le sue condizioni ideali a basse temperature. In generale i sintomi da listeria prevedono: nausea, diarrea, febbre, cefalea, dolori muscolari, brividi. Esistono però situazioni assai più gravi nelle quali è possibile contrarre la meningite o encefalite.