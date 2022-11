Allarme listeria nella mordatella: ecco quali sono i lotti interessati dal richiamo e cosa fare

Non accenna a placarsi l’allarme listeria. Nel corso delle ultime settimane, infatti, il batterio è stato rinvenuto in diversi prodotti alimentari, destinati a finire sulle tavole dei consumatori. Attenzionati quest’oggi alcuni lotti di mortadella a marchio Veroni, tutti prodotti nello stabilimento di Correggio, a Reggio Emilia.

Allarme listeria nel prosciutto cotto: ecco quale, il lotto interessato e cosa fare

Allarme listeria nella mortadella: il richiamo del Ministero

Pubblicati sul sito del Ministero della Salute sette avvisi riguardanti diversi lotti della ‘Mortadella supergigante a tranci’ prodotta dall’azienda Veroni a Correggio e poi messa in vendita da alcune catene di supermercati. Coloro che avessero acquistato il prodotto sono invitati a non consumarlo e a restituirsi presso il punto vendita, questa l’avvertenza che si può leggere sul sito del Ministero.

Leggi QUI l’avviso del Ministero della Salute

I lotti attenzionati

Diversi i lotti interessati dal richiamo, ecco quali sono: in primis, PO2221001 e PO2227301 facenti riferimento alla mortadella supergigante a tranci richiamati per la presenza del batterio. Poi, i lotti ritirati per la possibile presenza del patogeno: PO2223003 e PO2222201 di mortadella supergigante a tranci distribuita da Conad, tutti i lotti di mortadella supergigante a tranci distribuiti da Coop, tutti i lotti di mortadella supergigante a tranci con o senza pistacchi distribuiti da Coop e tutti i lotti di mortadella supergigante a tranci distribuita da Tosano. Ancora, i lotti PO2223101, PO2223801, PO2223802 e PO2224401 di mortadella supergigante a tranci con o senza pistacchi distribuita da Rialto ed infine i lotti PO2222303, PO2223702, PO2224309 e PF2227316 di mortadella supergigante a tranci distribuita da Granmercato.