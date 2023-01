Insalata in busta e spinaci ritirati dal mercato: ecco perché e i lotti interessati

Il ministero della Salute pone grande attenzione sui prodotti alimentari messi in vendita, svolgendo controlli costanti. Solo due giorni fa il Ministero ha ritirato dal commercio due prodotti: insalata e spinaci con mozzarella e condimento ai formaggi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio di quali prodotti si tratta e come mai sono stati ritirati dal commercio.

Insalata in busta ritirata dal mercato

L’insalata in busta a marchio Despar ha subito un richiamo per rischio microbiologico. È stato il Ministero ha specificare che si tratta di un alimento nel quale ‘c’è una sospetta contaminazione biologica’. Nello specifico si tratta di ‘Cuori di Iceberg’ commercializzato dalla Despar Italia Carl e il lotto di produzione interessato è quello: L020 Cod 45302006-0118 con data di scadenza 27 gennaio 2023. Chiunque sia in possesso di questo prodotto è invitato dal Ministero a riportarlo al negozio nel quale lo ha acquistato.

Il richiamo del Ministero per gli Spinaci surgelati

C’è anche un altro prodotto ritirato dal mercato, si tratta degli spinaci surgelati con mozzarella e condimento ai formaggi a marchio Decò realizzati a Montegrassano e venduti in confezioni da 450 grammi con data di scadenza 04/2024. Nello specifico si tratta del lotto L2299C. In questo caso l’avviso del Ministero dipende dalla ‘presenza di corpi estranei simili al frutto dello stamonio’. I consumatori che abbiano acquistato questo prodotto sono invitati a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita nel quale lo hanno comprato.

Le indagini vengono svolte con costanza dal personale incaricato dal Ministero della Salute e possono portare a richiamo di prodotti e conseguente eventuale ritiro dal commercio. Si tratta di misure necessarie a tutelare la salute pubblica. Gli accertamenti vengono svolti dal personale tecnico del ministero della Salute sui prodotti messi in vendita al pubblico per rilevare qualsiasi irregolarità o rischio con l’unico obiettivo di salvaguardare i consumatori.