Gianduiotti e cremini Pernigotti ritirati dal mercato: sono contaminati da insetti, ecco i lotti interessati

Ancora richiami alimentari. E ancora prodotti ritirati dal mercato. Dopo l‘allarme listeria, questa volta il problema è da ricondurre alla presenza di insetti. Sì, perché alcuni lotti di gianduiotti e cremini della Pernigotti sono stati richiamati in via precauzionale e ritirati dal Ministero della Salute. Il motivo? Possibile presenza di corpi estranei, cioè contaminazione da plodia allo stato larvale.

Perché i prodotti della Pernigotti sono stati ritirati dal mercato

Il ritiro, in particolar modo, riguarda le confezioni da 150 grammi dei Gianduiotti- Praline di cioccolato alle nocciole e Cremino – praline al cioccolato al latte e alla nocciola gianduia con farcitura alla nocciola. Tutte prodotte da Pernigotti, l’azienda di Novi Ligure. Nel dettaglio, nel primo caso, i lotti da non consumare sono:

LAD 10.04.24/ L4D 13.04/24 / L4D 19.04/24

Mentre nel secondo bisogna fare attenzione a questi lotti:

13.04.24/L4D 14.04.24 L4D 17.04.24

Il Ministero della Salute invita i cittadini a non consumare questi prodotti e a consegnare le confezioni acquistate nel punto vendita. Perché potrebbero esserci all’interno degli insetti, meglio noti come ‘farfalline’ della farina.

Altri richiami

Non è certo il primo richiamo alimentare. Nell’ultimo periodo, infatti, molti prodotti sono stati ritirati dal mercato per l’allarme listeria. L’ultimo, in ordine di tempo, ha riguardato alcuni lotti di mortadella a marchio Veroni, tutti prodotti nello stabilimento di Correggio, a Reggio Emilia.