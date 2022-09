Allerta meteo a Roma e nel Lazio lunedì 26 e martedì 27 settembre 2022: le previsioni

Il brutto tempo continua a flagellare la nostra Penisola. La Protezione civile ha diramato l’allerta meteo per la giornata di oggi, 26 settembre 2022, per precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporali soprattutto a sud. Un’allarme previsto anche per la giornata di domani 27 settembre 2022, quando è prevista, comunque, pioggia a carattere di rovescio o temporali.

L’allerta meteo dell’agenzia regionale della protezione civile dipende sia dalla quantità e dall’intensità di pioggia prevista sia dallo stato di saturazione del suolo. Uno stato di allarme che parte dalle prime ore di oggi pomeriggio 26 settembre per le prossime 24/36 ore.

La Protezione civile regionale allerta gli Enti locali

La comunicazione della Protezione civile è diretta anche agli Enti locali perché si attivino per far fronte a eventuali situazioni di emergenza per il rischio idrogeologico e idraulico. Una comunicazione utile a tenere allertati i volontari delle protezioni civili locali in caso di necessità sul territorio di competenza.

Ad essere maggiormente colpita dall’emergenze è il centro sud della Regione Lazio per la giornata di oggi, mentre per la giornata di domani la situazione di maggior allerta è segnalata a sud est della Regione.