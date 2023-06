Appia Antica Musica Festival 2023 a Roma: ecco quando, ospiti e programma completo

Sta per iniziare la terza edizione di uno dei festival di musica live amato dai romani e non solo: l’Appia Antica Musica Festival 2023. Sei serate di musica live, installazioni sonore, balli e canti. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco il programma completo, degli ospiti e dei live di quest’anno.

Appia Antica Musica Festival 2023 a Roma

Quest’anno ci sarà la terza edizione dell’Appia Antica Musica Festival nella bellissima e suggestiva cornice di uno dei più bei parchi di Roma. Il festival si svolgerà negli spazi industriali dismessi dell’ex cartiera Latina, altezza Via Appia Antica 42. Il festival sarà dal 21 al 25 giugno e sarà ricco di eventi e concerti. Non solo musica dal vivo, ma ci saranno anche diverse installazioni. Ci sarà il percorso audio-visivo “Paesaggi sonori” di Alfonso Giancotti, che racconta alcuni luoghi urbani con della suggestiva musica del ‘900. Francesco Antonioni presenta il suo percorso sonoro a otto canali “La carta dei sogni”, realizzato nella residenza d’artista a Fabriano. L’ultima mostra è “Sentieri selvaggi”: un’opera immersiva con le musiche di Emanuele de Raymondi.

Il programma completo del festival

Il festival sarà ricco di eventi e concerti, con la musica che spazia dall’800 ai giorni nostri, passando da i grandi maestri del ‘900. Ci saranno esibizioni con le musiche di Chopin, Schubert, Mahler e molti altri. Il festival inizierà il 21 giugno, dalle 18 sarà possibile visitare le mostre e le installazioni sonore, mentre il primo concerto avrà inizio alle 20.30 circa, ecco l’elenco dei concerti serali:

21 giugno, ore 20.30: I Solisti Aquilani, Daniele Orlando (violino), Antonio Vivaldi con “Le Quattro Stagioni”

22 giugno, ore 20.30: Quintetto dei Solisti dell’Orchestra Mozart, “Schubert & Mahler”

23 giugno, ore 20.30: Quartetto Mirus, “Schnittke, Stravinsky, Adès”

24 giugno, ore 20.30: Metaphora Ensemble, Gabriele Mirabassi (clarinetto), “Mazzocchetti, Mirabassi, Britten”

25 giugno, ore 18.00 O-Janà: “Animal Mother”/ore 20.30: Duo Ebano Live Show