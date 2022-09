Apre il furgone e svuota rifiuti in un prato ma viene beccato dalle videocamere

Scarica rifiuti ingombranti in un’area verde di via Prenestina ma viene ‘beccato’ dal sistema di videosorveglianze. A controllare le immagini degli impianti di videosorveglianza gli agenti del Nucleo Ambiente Decoro, che hanno subito individuato l’uomo.

Getta rifiuti in un campo: tradito dalle videocamere

Gli agenti del NAD hanno svolto una serie di verifiche nel territorio del V Municipio e con l’ausilio delle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza hanno intercettato il soggetto che, a bordo di un furgone con allestimento frigo, trasportava rifiuti come parti di mobilio, prodotti elettronici, radiatori e altri materiali per poi abbandonarli in un’area verde in prossimità di via Prenestina.

Multa salata per un 40enne

Il mezzo, adibito al trasporto di prodotti alimentari e di farmaci, è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre per il trasgressore è scattata la sanzione prevista dalle norme sulla tutela ambientale, per un ammontare di circa 700 euro. L’uomo, un cittadino italiano di 40 anni, dovrà inoltre provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione e il successivo smaltimento regolare di tutto il materiale abbandonato.