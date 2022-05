Investe una donna e fugge: identificato il conducente, lei è grave in ospedale

Trovato il conducente che ieri mattina, a Cori, ha investito una donna di 47 anni mentre faceva jogging. Quello che doveva essere un weekend di relax si è trasformato in una tragedia. Con tutta la famiglia la donna aveva deciso di spostarsi da Roma a Cori per passare qualche giorno in tranquillità. Il relax si è però trasformato presto in panico. Dopo pochi metri la donna è stata investita brutalmente da un auto. Il conducente non le ha prestato soccorso ed è andato via, lasciandola per terra, sul ciglio della strada, in una pozza di sangue.

La vicenda

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che, intorno alle 6:30, hanno notato, in via Madonna delle Grazie, una donna, priva di sensi, in una pozza di sangue. I soccorsi sono arrivati immediatamente e la vittima è stata trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove attualmente si trova ancora ricoverata in gravi condizioni. La donna si trovava a Cori per passare un weekend di relax con la famiglia. Ieri mattina, uscita dal B&B molto presto, voleva solo godersi la tranquillità delle prime ore del giorno.

La denuncia della scomparsa

Dopo un po’ di tempo, il fratello è stato il primo a sospettare che qualcosa non andasse. Non vedendola tornare ha capito subito che le fosse successo qualcosa. Ecco perché, immediatamente, ha deciso di contattare la caserma dei Carabinieri di Cori per denunciare la scomparsa.

L’identità del conducente e l’accusa

Sono intervenuti i militari del reparto di Aprilia, sotto il comando del tenente colonnello Paolo Guida. Dopo aver eseguito alcuni rilievi sul posto hanno cercato di identificare il conducente che, dopo l’accaduto, non si è fermato a prestare soccorso alla vittima. Grazie alle continue verifiche dei militari è stato trovato e identificato. Si tratta di un agricoltore 35enne di Cori denunciato per lesioni gravi e omissione di soccorso.

La difesa

L’indagato è difeso dall’avvocato Luigi Civitella. Si è sottoposto a tutti gli esami tossicologici (alcol e droga), risultando negativo. Secondo le sue dichiarazioni non si sarebbe fermato a prestare soccorso perché non si era accorto di aver investito la donna.