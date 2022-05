Incidente a Guidonia: morto il bimbo di 3 anni

Non ce l’ha fatta il bimbo di 3 anni, quello che sabato scorso è rimasto coinvolto nel terribile incidente avvenuto a Guidonia, alle porte di Roma.

I medici del Policlinico Gemelli, dove il piccolo era arrivato in codice rosso, hanno fatto di tutto per salvarlo, ma purtroppo il suo cuoricino ha smesso di battere e tutti i tentativi sono risultati vani. Il bimbo, che era ricoverato in terapia intensiva pediatrica, è morto e al personale sanitario del 118 non è restato altro, purtroppo, che constatarne il decesso.

La dinamica dell’incidente a Guidonia

A scontrarsi frontalmente sabato pomeriggio, intorno alle 14.50, due auto, in via Maremmana Inferiore, a Guidonia.

Tre le persone rimaste ferite, ma da subito il bimbo di 3 anni è risultato essere il più grave, quello con condizioni di salute preoccupanti. Il piccolo, infatti, è stato estratto dai Vigili del Fuoco dalle lamiere ed elitrasportato a Roma, al Policlinico Gemelli.

Il tragico epilogo con la morte del bimbo

In ospedale, però, i medici non sono riusciti a salvarlo e dopo giorni di agonia il bimbo di appena 3 anni è morto. Una notizia che nessuno voleva ricevere perché in tanti hanno sperato fino all’ultimo, ma le ferite sono apparse troppo gravi e l’equipe medica della Tip guidata dal professor Giorgio Conti non ha potuto fare altro e si è dovuta, purtroppo, arrendere.