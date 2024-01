Befana a Pomezia: sei eventi da non perdere

Befana a Pomezia, ricco programma di appuntamenti sabato 6 gennaio 2024. Dal litorale alla città – passando per i centri commerciali – la tradizionale vecchina regalerà doni e l’immancabile carbone. Ecco tutti gli eventi previsti.

Siamo agli sgoccioli di queste festività natalizie ma c’è ancora una giornata di Festa da vivere appieno. E a Pomezia le possibilità di certo non mancheranno considerando i tantissimi appuntamenti organizzati in città per l’Epifania.

Tre quelli principali, sei quelli complessivi, su tutti la discesa dalla torre civica (come accaduto con Babbo Natale) della ‘nonnina’ che “tutte le feste si porta via“. E poi il quartiere Nuova Lavinium e Torvaianica, dove la Befana arriverà addirittura a bordo di una 500. A chiudere, infine, le iniziative organizzate nei centri commerciali cittadini e una ‘magica’ caccia al tesoro presso la Riserva Naturale della Sughereta.

Eventi per la Befana a Pomezia: programma completo

Partiamo dall’appuntamento principale. Nell’ambito del programma Natalizio pometino, denominato “Magie di Natale“, la Befana arriverà in Piazza Indipendenza e lo farà scendendo dalla Torre Civica. Carta e penna: l’inizio dell’evento è fissato per sabato 6 gennaio dalle ore 15.00. La discesa acrobatica della simpatica e amata vecchina sarà accompagnata da tanta musica e divertimento. Dopodiché la Befana, come vuole la tradizione, una volta terminata la discesa, distribuirà doni ai bambini

Poco prima, alle ore 14.30, la Befana farà tappa a Torvaianica. Anzi, non una, ma tante. Sì perché ci sarà l’arrivo delle vecchine a bordo delle Fiat 500 che sfileranno per le vie centrali della cittadina, per poi stazionare in Piazza Ungheria. Al termine della sfilata, anche in questo caso, verranno distribuiti dolci e giocattoli ai bambini presenti. L’iniziativa è giunta alla settima edizione.

Chiude la rassegna l’arrivo della Befana nel quartiere Nuova Lavinium. In questo caso la Befana sarà Nonna Lavinia: in ordine di tempo sarà questo il primo evento organizzato, considerando che sarà in programma per la mattinata del giorno dell’epifania. L’appuntamento è nella sede del Comitato di Quartiere: qui, a partire dalle ore 10.00, ci saranno animazione e giochi per tutti i bambini, in attesa dell’arrivo di “Nonna Lavinia”, previsto per le ore 11.00.

Befana alla sughereta di Pomezia: evento gratuito

Ma la Befana arriverà anche alla Sughereta, alla Selva dei Pini. In questo caso l’appuntamento (gratuito), organizzato dal Parco Regionale dei Castelli Romani, è dalle 9.45 con una divertente caccia al tesoro. Consigliato l’uso di scarpe comode e si raccomanda di portare con sé dell’acqua. Prenotazioni e informazioni al numero 3356908993.

Gli altri appuntamenti per il 6 gennaio

Completano il quadro gli eventi organizzati dai centri commerciali di Pomezia. Ai Sedici Pini ad esempio doppio appuntamento: dalle ore 17:00 Meet&greet più spettacolo di Laura Carusino direttamente da Rai YoYo, senza dimenticare l’arrivo della Befana che regalerà a tutti i bimbi zucchero filato, sculture di palloncini e caramelle. In più ci sarà un’area Trucca bimbi, dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle ore 15 :30 alle 18:00. Eventi anche a Parco 51: qui dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 giochi e scherzi attorno al pentolone magico della Befana.