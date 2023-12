Pomezia: Babbo Natale giù dalla torre di Piazza Indipendenza, programma e orario

Prosegue la rassegna degli eventi natalizi a Pomezia. Sabato prossimo Babbo Natale, per la gioia dei bambini, scenderà dalla torre civica. Per l’occasione saranno distribuiti i doni ai presenti.

“Magie di Natale 2023“, Babbo Natale scende dalla Torre di Piazza Indipedenza. Appuntamento da non perdere nel prossimo fine settimana, il weekend prima di Natale, con un evento dedicato alle famiglie e in particolar modo ai più piccoli.

Il 23 dicembre Babbo Natale scenderà – letteralmente – giù dalla torre civica, in uno spettacolo all’insegna di musica e divertimento.

Babbo Natale a Pomezia: il programma

L’inizio dell’evento è fissato per sabato dalle ore 16.00. Al termine della discesa acrobatica del Babbo più amato dai bambini quest’ultimo distribuirà doni ai bambini. Per quanto riguarda la giornata del 23 ricordiamo che la mattina dalle 11.00, sempre in Piazza Indipendenza, ci sarà uno spettacolo di magia e clown.

Nel pomeriggio, invece, dopo lo spettacolo di Babbo Natale ci sarà spazio per la musica con l’esibizione della BBB band. Ricco anche il programma di domenica con eventi fino alle 19.00. Vi ricordiamo che il programma completo degli eventi di Natale 2023 è disponibile a questo link. Il manifesto completo si può scaricare anche in formato PDF cliccando qui: eventi natale Pomezia 2023.PDF.

Il concorso

Sempre in occasione delle festività è stato indetto dal Comune anche un concorso che premierà i migliori addobbi in città, sia per quanto riguarda i balconi, e dunque le abitazioni private, sia le attività commerciali. Per partecipare c’è tempo fino alla mezzanotte di oggi. In palio buoni per le farmacie comunali per 900 euro per ciascuna categoria. Tutte le informazioni in questo articolo.

