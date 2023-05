Beppe Signori al Campo dei Miracoli di Corviale: donerà un furgone per ragazzi disabili

Nella giornata di oggi, lunedì 15 maggio 2023, nel pomeriggio, intorno alle 17.30, l’ex azzurro e vicecampione del mondo Beppe Signori sarà in visita al Campo dei Miracoli di Roma, a Corviale. Qui incontrerà i ragazzi e le ragze della Miracoli Football Club, una scuola calcio, sia maschile che femminile, che ha l’intento di unire la dimensione etica, educativa a quella dell’agonismo sportivo.

Beppe Signori: chi è, età, carriera, cosa fa oggi, chi è la moglie, figli, gol, ristorante, patrimonio del calciatore, le scommesse

Beppe Signori al Campo dei Miracoli di Corviale

Un’associazione sportiva che nasce sulla scorta della metodologia di Calcio Sociale, con lo scopo prioritario di promuovere ed incentivare una una dimensione etica e educativa per costruire dei campioni anche nella vita, oltre che nel campo da gioco. E così, a questa importante associazione, Beppe Signori, nel pomeriggio di oggi, farà visita, incontrando i ragazzi e le ragazze che la vivono tutti i giorni: dapprima andrà in palestra, insieme i giovani della Miracoli football club, e dopo si trasferirà in campo per un allenamento insieme ai ragazzi. L’incontro è attesissimo, ed è stato organizzato in collaborazione con l’associazione Progetti del Cuore. Durante il pomeriggio, poi, ci sarà anche la donazione di un furgone di 9 posti per l’associazione, il quale è predisposto anche per passeggeri con disabilità, per poter portare ragazzi e ragazze alle partite, o consentire gli allenamenti quando impossibilitati.

L’associazione e la sua ambizione

Un’associazione, come dicevano, importante, con un nuovo campo dei miracoli predisposto per il calcio ad 11 e omologato per la nazionale femminile e l’eccellenza maschile. Il tutto, ovviamente, realizzato con l’obiettivo di coinvolgere, in attività sportive gratuite, sempre più ragazzi in difficoltà e fare dello sport anche uno strumento di riscatto sociale, oltre che morale. ”La nostra ambizione è formare atleti intelligenti ed empatici, che siano in grado di prendere velocemente le giuste decisioni in campo, ma anche di gestire le proprie emozioni e aiutare i compagni – ha detto la dirigenza della Miracoli football club – nella nostra scuola calcio non alleniamo solo bravi giocatori, ma anche uomini e donne capaci di relazionarsi positivamente con il mondo esterno: campioni nello sport e nella vita”.