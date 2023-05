Bruce Springsteen a Roma: attese oltre 60mila persone, la viabilità e la scaletta del concerto

Roma. Ormai mancano pochissime ore, ma più il tempo stringe, e maggiore diventa l’impazienza per coloro che hanno aspettato così tanto tempo per poter vedere il loro idolo di sempre: Bruce Springsteen and The E Street Band sono già nella Capitale, dopo un’assenza di ben 7 anni dall’Italia. Certamente uno dei concerti più attesi per questo 2023 a Roma.

Springsteen, “Letter To You” in testa alla classifica di vendite album

La scaletta per il concerto a Roma di Bruce Springsteen

Già in molti stanno fremendo per il grande evento di domani, domenica 21 maggio, nonostante le condizioni meteo, perché non c’è niente che tenga davanti ad una divinità della musica come lui. Infatti, sono oltre 60.000 le persone attese sotto al palco, pronte ad intonare i suoi grandi classici e a vivere delle emozioni uniche. Ecco di seguito la scaletta prevista per stasera, salvo cambi dell’ultima ora:

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Candy’s Room

Kitty’s Back

Nightshift (Commodores cover)

Mary’s Place

The E Street Shuffle

Johnny 99

Last Man Standing (acoustic, with Barry Danielian on trumpet)

Backstreets

Because the Night (Patti Smith Group cover)

She’s the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Born in the U.S.A.

Born to Run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I’ll See You in My Dreams (solo acoustic)

Strade chiuse per il concerto: il dettaglio

Come vi abbiamo segnalato anche nei giorni scorsi, sono significative le modifiche alla viabilità, rese note dal portale RomaMobilita, che si sono squadernate per step. Si è partiti nella serata dello scorso 18 maggio, con la chiusura di via dei Cerchi, tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara Massima di Ercole. Dopodiché una seconda fase scatterà tra qualche ora, a partire dalle ore 20.00 di sabato 20 maggio, con lo stop alla circolazione su via del Circo Massimo, piazzale La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e sulla corsia preferenziale di lungotevere Aventino in direzione di via della Greca. Infine, domani, domenica 21 maggio 2023, giorno del concerto, a chiudere alla viabilità, a partire dalle ore 18.o0, sarà anche via di San Gregorio.