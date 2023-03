Bufera sull’assessore Zevi dopo il servizio di Fuori dal Coro: ”Piano casa discusso con gli abusivi”

Roma. ”Fuori dal Coro”, il programma televisivo su Rete4, condotto da Mauro Giordano, ha mandato in onda, ieri sera, una chat che proverebbe una presunta trattativa tra l’assessore alla Casa di Roma Capitale, Tobia Zevi, e il “leader degli occupanti” Luca Fagiano per redigere, in modo concordato, il Piano Casa della città ancor prima della sua approvazione ufficiale. Dopo la trasmissione, Zevi aveva subito spiegato che la chat mandata in onda era stata manomessa: ”manipolata, con tagli e omissioni che ne compromettono il senso”, annunciando in tal modo una prossima querela.

Roma, sgomberato palazzo con 148 famiglie: era occupato da oltre 10 anni

Assessore Zevi nella bufera: ”Chat con gli abusivi per il Piano Casa”

Intanto, però, la pressione politica e mediatica sale alle stelle. In prima fila c’è il Movimento 5 Stelle, che ha richiesto a gran voce le dimissioni immediate dell’assessore: ”Zevi avrebbe addirittura mostrato carte e ricevuto indicazioni apparentemente assertive da Fagiano”, ha dichiarato la capogruppo pentastellata Linda Meleo. Sul tema, poi, non è mancato neppure il commento dell’ex Sindaca Virginia Raggi: ”Suggerirei al sindaco Roberto Gualtieri, che immagino estraneo alla vicenda, di rimuovere Zevi e chiedere un passo indietro a Trombetti, evidentemente entrambi implicati in questa vicenda gravissima, oltre che revocare la direttiva n.1 che garantiva la residenza agli occupanti abusivi”.

Zevi risponde: «Chat manipolata»

Zevi ha poi subito risposto in merito alla messa in onda: ”Mario Giordano ha lanciato una presunta “esclusiva” mostrando uno scambio di messaggi a mia firma in una chat su WhatsApp. Peccato che la chat sia manipolata, con tagli e omissioni che chiaramente compromettono il senso. Intendiamoci, non ho nessun problema a dibattere politicamente sulle scelte che faccio e che ho fatto, ma non sono disposto a passare sopra a scorrettezze. Avendo intuito che Giordano aveva informazioni inesatte, oppure che fosse interessato a mestare nel torbido, gli ho telefonato e scritto via SMS. L’ho fatto civilmente per tentare di spiegargli che stava prendendo un abbaglio. Non mi ha risposto né richiamato, evidentemente geloso custode del suo “scoop”, e non della verità”.

Solidarietà dal Gruppo Sinistra Civica Ecologista

Arriva, poi, in queste ultime ore, anche la solidarietà da parte dei consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli del Gruppo Sinistra Civica Ecologista: ”Vogliamo esprimere la solidarietà di Sinistra Civica Ecologista all’assessore al Patrimonio e alle Politiche AbitativeTobia Zevi e al presidente della Commissione capitolina Yuri Trombetti per le accuse assurde e fuorvianti che gli sono state mosse nel corso della trasmissione Fuori dal Coro. Il piano strategico che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea capitolina prevede l’acquisizione di nuove case per gli alloggi popolari, lo sviluppo del welfare abitativo, strumenti di rigenerazione urbana e autorecupero che permetteranno di fare grandi passi in avanti sulla garanzia del diritto all’abitare per tutti. Un fatto importante di fronte al quale già si alza una levata di scudi da parte della destra, che viene alimentata da certe trasmissioni. Non saranno questi ostacoli a bloccare un percorso attraverso il quale ci proponiamo di operare una svolta importante per la città e sul quale ci stiamo già confrontando fattivamente con territori, sindacati, comitati, associazioni”.

(Foto in copertina dall’account ufficiale di Tobia Zevi su Instagram)