Cambio di residenza online, da oggi si può fare: ecco tutti i dettagli

Si sa, la tecnologia agevola una serie di innumerevoli azioni. Tra di esse, da oggi sarà possibile, per la prima volta, richiedere online il cambio di residenza da un Comune all’altro in Italia, oppure il rimpatrio dall’estero. Questo potrà essere fatto direttamente dal portale dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).

Ecco il cambio di residenza online

Il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, il ministero dell’Interno e Sogei, hanno annunciato che il nuovo servizio, per la prima volta online, consentirà ai cittadini, maggiorenni e registrati nell’Anagrafe nazionale, la possibilità di scaricare i certificati anagrafici per:

effettuare il cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune ad un altro, in Italia

per il trasferimento da un qualsiasi Comune ad un altro, in Italia rimpatrio dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’Aire

per i cittadini italiani iscritti all’Aire cambio di abitazione nello stesso Comune, in Italia

Come si può richiedere online

Il servizio online può essere effettuato andando sul portale dell’Anagrafe, nella sezione riservata ai servizi al cittadino, con la propria Carta d’Identità elettronica, Spid o Cns. Si potrà poi compilare la richiesta anagrafica sia per sé che per la propria famiglia. Di conseguenza si invierà al Comune in questione seguendo di pari passo le indicazioni riportate.