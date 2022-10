Caricabatterie unico, arriva il via libera dall’Ue: da quando sarà obbligatorio

Un caricatore unico per telefonini, tablet, cuffie, videocamere digitale. È la novità del 2024 approvata dal Consiglio dell’Unione europea che stabilisce l’inutilità di comprare un nuovo caricatore ogni volta che si acquista un apparecchio nuovo. È per questo motivo che l’Ue ha pensato bene di prevedere che per tutte le apparecchiature elettroniche sia prevista un’unica porta Usb-C. La misura adottata ha varie finalità, non solo evitare che i consumatori spendano inutilmente soldi, ma anche evitare l’aumento dei rifiuti Raee.

I pericoli dei rifiuti elettronici

Il rischio dei rifiuti Raee possono avere impatti notevoli sia sulla salute dell’uomo sia sull’ambiente e i caricabatteria rientrano in questa categoria. Se non vengono smaltiti adeguatamente i rifiuti elettronici possono provocare danni irreversibili in quanto rilasciano sostanze tossiche. Risulta fondamentale quindi il corretto smaltimento, ma diminuire la circolazione di prodotti elettronici che rientrano nella fattispecie rappresenta un mezzo per eliminare il problema alla radice.

Il Parlamento europeo tenendo conto di pro e contro di un unico caricatore per vari dispositivi elettronici ha approvato il testo legislativo grazie al quale dal 2024 i nuovi dispositivi dovranno essere dotati di una porta Usb-C identica così da contribuire anche a contenere i rifiuti elettronici