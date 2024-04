Centri commerciali e supermercati aperti (o chiusi) a Roma e nel Lazio il 25 aprile? | Orari 2024

Giorno festivo infrasettimanale, quest’anno il 25 aprile capita di giovedì. Come sempre cerchiamo di capire cosa faranno le principali strutture commerciali (ma anche i supermercati): resteranno aperte o chiuderanno? Vediamo di saperne di più: ecco la guida a Roma e nel Lazio.

Se tradizionalmente la giornata di Pasquetta è spesso caratterizzata dal maltempo, quelle del 25 aprile e del 1 maggio generalmente consentono, con le dovute eccezioni, di spostarsi per le classiche gite fuori porta. Senza rimanere inzuppati. Chi resta invece in città spesso ne approfitta per concedersi qualche momento di relax sfruttando uno dei tanti centri commerciali presenti a Roma ma anche nel resto della Regione (molti sono anche all’aperto).

La domanda è però sempre la stessa: queste strutture, così come negozi e supermercati, resteranno aperti al pubblico? Vediamo la situazione aggiornata con tutti gli orari 2024.

Vi ricordiamo che la nostra guida ha titolo puramente informativo e che, in ogni caso, per gli orari e le modalità d’apertura ufficiali (o viceversa di chiusura straordinaria) è necessario fare riferimento alle singole strutture. Inoltre la guida potrebbe essere aggiornata a ridosso della festività in oggetto.

Centri commerciali aperti (o chiusi) a Roma e nel Lazio il 25 aprile

A riferimento però non possiamo prendere le recenti nonché ultime festività, ovvero quelle di Pasqua. Sì perché proprio nella domenica di Pasqua trovare qualcosa aperto è stato praticamente impossibile. Diverso il discorso per il lunedì dell’Angelo dove, per contro, molti centri hanno riaperto anche se non tutti. In calendario adesso ci sono altre due date rosse: la festa della liberazione per l’appunto, e, poco dopo, quella del 1 maggio, che cadrà di mercoledì. Centri commerciali dicevamo ma anche supermercati, molto gettonati per gli acquisti last-minute per le immancabili grigliate. Partiamo intanto da negozi & co: ecco la situazione aggiornata nel Lazio, con i centri commerciali aperti o chiusi giovedì 25 aprile 2024:

Castel Romano Designer Outlet (Roma): Aperto – 10.00-20.00

Shopping Village (Roma): Aperto

Porta di Roma (Roma): Non specificato, consultare il sito web ufficiale

I Granai (Roma): Aperto

La Romanina (Roma): Aperto

Cinecittà 2 (Roma): Non specificato, consultare il sito web ufficiale

Maximo (Roma): Aperto. Negozi: 10-21; Ristoranti: 10-23; PAM: 8-22; Primark: 9-22

Euroma 2 (Roma Eur): Aperto. Negozi: 10-21; Food: 10-22; Ipermercato: CHIUSO

Roma Est (Roma): Aperto 10-21

Centro Commerciale Tor Vergata (Roma): Aperto. Galleria 10-20, ipermercato 7.30-21

Torresina (Roma): Aperto

Salario Center (Roma): Non specificato, consultare il sito web ufficiale

Happio (Roma): Non specificato, consultare il sito web ufficiale

Domus (Roma): Non specificato, consultare il sito web ufficiale

Parco da Vinci (Fiumicino): Aperto

The Wow Side Shopping Center (ex Parco Leonardo): Aperto

Sedici Pini (Pomezia): Aperto

Valmontone Outlet (Valmontone): Aperto

Centro Commerciale Aprilia 2 (Aprilia): Aperto. Negozi: 9-20, Food: 9-21, Ipermercato: 8.30-20

Supermercati aperti per la Festa della Liberazione a Roma e nel Lazio: orari 25 aprile 2024

Chiudiamo la nostra rassegna sui supermercati, ovvero il secondo focus della nostra guida. I negozi potrebbero osservare un orario ridotto o comunque, considerando la festività, prevedere un’apertura differente rispetto al solito. Se però chiaramente avere un elenco di tutti i supermercati della Regione è praticamente impossibile, ci vengono in aiuto i siti delle principali catene: cliccando infatti sul nome/marchio nella lista di seguito riportata e selezionando la data del 25 aprile 2024 (Festa della Liberazione) è possibile verificare gli orari d’apertura del punto vendita più vicino a voi: