Ciak si gira a Roma: ecco dove, strade chiuse e orari

Dal 29 settembre e fino al 1 ottobre la Tangenziale est a Roma diventa set cinematografico. Per consentire le riprese del film dalle 23 di stasera 29 settembre e fino alle 5 del 1 ottobre il tratto di strada resterà chiuso al traffico.

Ad essere interessate dalle limitazioni di transito alle auto l’incrocio di Viale Castrense e Via Nola e l’intersezione dell’inizio della Tangenziale fino all’incrocio con l’uscita San Lorenzo fino a Largo Settimio Passamonti.

Quali sono le zone colpite dalle limitazioni di traffico

La zona scelta per effettuare le riprese del film, sul cui titolo al momento vige il massimo riserbo, è centralissima interessando via Tiburtina, la stazione Termini, ma anche la zona di San Lorenzo che è ritrovo di tanti giovani universitari essendo estremamente vicino alla Sapienza.

È per questo motivo che sono stati scelti orari notturni per effettuare le riprese. Così da non ostacolare la quotidianità di una zona non solo molto popolosa ma anche estremamente dinamica essendo sede di attività di vario tipo.

Ed è così che la città eterna torna a offrire ai cineasti le sue bellezze per realizzare l‘ennesimo film. Resta un mistero di che pellicola si tratti e chi sono gli attori interessati dalle riprese, ma si tratta di un mistero che verrà svelato nel giro di poche ore.