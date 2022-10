Ciak si gira ad Ardea: ecco quale film e dove

Ardea è ancora la località perfetta per girare. Dopo le riprese per ”SuperSex”, la stravagante serie Netflix sulla vita professionale – e non – d Rocco Siffredi, ecco che la città torna nuovamente a farsi set a cielo aperto per l’ennesimo film: “Una sterminata domenica”. Film questa volta prodotto da Fandango e primo lavoro del regista Alain Parroni, cresciuto proprio ad Ardea e quindi molto conosciuto in zona.

”Una sterminata domenica”: la sinossi

Un film che ha tutte le carte in regola per diventare un grandissimo successo e vanto locale: protagonisti della storia sono tre millennials che vivono la loro pacata ma apatica vita nella campagna romana. Sono continuamente alla ricerca di gratificazioni veloci, istantanee di rapida manifattura, come quelle che provengono dalle loro attività virtuali online. Sono completamente dominati da ciò. Ad un tratto ecco un elemento che irrompe potentemente nella vita di uno di loro: al suo 19esimo compleanno Alex, uno dei protagonisti, scopre che ben presto diventerà padre. L’idea della vita da adulto e delle responsabilità lo rempiraà di profonda angoscia. Una piccola anticipazione: tra le scene da girare c’è anche un corteo funebre, dunque non allarmatevi se all’improvviso vedrete una marcia di tal tipo in città.

Limitazioni al traffico per le riprese: orari e zone

Fino a che le riprese saranno in atto, ci saranno anche delle restrizioni sulla viabilità in alcune zone, precisamente fino al 28 di ottobre. Il tutto è ovviamente disciplinato da un’apposita ordinanza del comandante della Polizia locale. Ecco di seguito il dettaglio delle zone di Ardea coinvolte dalle limitazioni: