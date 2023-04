Ciro Immobile rimane in ospedale per la piccola Michela, un’altra notte al Gemelli

Ciro Immobile dopo il suo incidente e i momenti di grande concitazione che l’evento ha provocato nell’animo di tutti i suoi fans e tifosi, finalmente sembra essersi ripreso. Il campione, infatti, sarà dimesso proprio nella giornata di domani, martedì 18 aprile 2023. Passerà, insomma, un’altra notte in ospedale prima di poter ritornare finalmente a casa, ma sarà accanto alla figlia Michela.

Ciro Immobile, come sta dopo l’incidente con il tram a Roma: le condizioni di salute

Perché Ciro Immobile rimane un’altra notte in ospedale

In molti, a dire il vero speravano che il capitano della Lazio uscisse dall’ospedale Gemelli proprio questa mattina, come aveva concordato ieri con i medici, giorno stesso in cui era avvenuto il violento incidente con il tram a Ponte Matteotti. Il capitano della Lazio non è uscito dal Gemelli questa mattina, come aveva concordato con i medici ieri, nel giorno del violento incidente contro il tram a Ponte Matteotti. Tuttavia, il campione è in netto e visibile recupero.

Le sue condizioni di salute e l’apprensione per la famiglia

Ha passato una notte tranquilla, le sue condizioni fisiche sono in ripristino e, di fatto poteva uscire anche prima della giornata di domani, ma è rimasto per la figlia: la piccola Michela, 10 anni, doveva rimanere un’altra giornata in osservazione in ospedale, dunque Immobile per non lasciarla sola ha rimandato anche il suo rientro a casa. A casa, invece, ci sono la moglie Jessica con i due maschietti (Mattia e Andrea) e l’altra figlia, Giorgia, anche lei era nel Suv di Ciro al momento dello scontro. L’hanno dimessa di recente dall’ospedale Bambino Gesù. Oltre a tornare a casa, ovviamente il campione vorrebbe ritornare subito anche ad allenarsi. Ma, soprattutto, c’è la preoccupazione per sue due bambine. “Spero che dimentichino tutto”, ha confessato agli amici dalla stanza d’ospedale mentre era a riposo.

Il recupero per gli allenamenti

L’incidente non è stato una passeggiata. Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra e che lo hanno costretto a rimanere in osservazione. Ma il percorso di riabilitazione non è finito, perché una volta fuori, Ciro dovrà rimanere tra i 7 e i 10 giorni a riposo senza potersi allenare.