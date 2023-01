Cisterna piange la scomparsa della dottoressa Patrizia Setini: aveva 68 anni

Cisterna di Latina. Una notizia sconfortante, arrivata nelle ultime ore, che non ha mancato di gettare tutta la comunità in uno stato di profonda tristezza: Patrizia Setini, nota e rinomata dottoressa del posto, è morta oggi, all’età di 68 anni. Il figlio, Stefano Caianiello, è l’attuale consigliere di maggioranza. Sono tanti, in questi minuti, i messaggi di cordoglio che arrivano sulle diverse pagine Facebook di comunità, a testimonianza della stima e della riconoscenza che in molti provano davanti al suo ricordo.

Cisterna, ci lascia la dottoressa Patrizia Setini all’età di 68 anni

Una scomparsa che ha creato un profondo vuoto nella comunità, in cui la dottoressa era molto nota. Patrizia era un medico stimato da tutti, da sempre al servizio dei suoi pazienti e dalla comprovata professionalità. Tutti si stringono in un abbraccio di cordoglio introno alla famiglia della Setini, e molti sono i messaggi che arrivano anche dai gruppi Facebook, che testimoniano il calore e la vicinanza di quanti la conoscevano. I funerali per dare l’ultimo saluto alla dottoressa Setini si svolgeranno domani, mercoledì 11 gennaio 2023, alle ore 15.30 presso la parrocchia San Francesco di Cisterna di Latina. Tra i tanti ricordi della sua vita, anche quello dell’anno 2019, quando la dottoressa, durante un consiglio comunale, era stata premiata, insieme ad altri colleghi, dall’allora Sindaco Mauro Cartura per il quarantennale della sua laurea.

I messaggi di cordoglio

Sulle diverse pagine Facebook della comunità, sono tanti gli utenti e i cittadini che hanno voluto esprimere il loro dolore per la sua improvvisa scomparsa: ”Un infinito dispiacere, sono spiazzata, buon viaggio di ritorno!”, e ancora: ”R.I.P., gentile compagna di classe, prendevamo il pullman assieme per andare al liceo di Velletri.” Un altro utente, infine: ”Siamo sconvolti dalla triste notizia, è stato un colpo al cuore per tutti, specialmente per chi la conosceva bene. Sempre disponibile, gentile, professionale e soprattutto sorridente.