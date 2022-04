Cisterna: scende dal treno e distrugge la stazione ferroviaria

Sembrava fosse passato un tornado, invece era un uomo fuori controllo. Tra calci e pugni, l’uomo è riuscito a devastare l’atri della stazione ferroviaria di Cisterna. Il fatto è accaduto venerdì scorso a Cisterna di Latina dove per fermare l’uomo furibondo è stato necessario l’intervento della polizia di Stato. L’uomo, di nazionalità italiana, ha creato scompiglio e paura tra i presenti che, non sapendo cosa fare per fermarlo, hanno immediatamente chiesto aiuto.

Il momento di terrore

L’uomo, appena sceso dal treno presso la stazione ferroviaria di piazza Salvo D’Acquisto, ha manifestato una collera e una violenza mai viste. Subito dopo esser sceso ha dato via a quel momento di terrore iniziando a spaccare ogni cosa vicino a lui. Secondo le testimonianze, l’uomo appena messo il piede fuori dal convoglio ha iniziato a mostrare una chiara alterazione psico-fisica.

Il protagonista di questa vicenda è apparso come una persona altamente nervosa, infuriata a tal punto da non riuscire a ragionare. Una volta entrato nella stazione ha iniziato a spaccare i vetri delle porte, sedili e qualsiasi altro oggetto lì presente. In quel momento, le persone presenti assistevano alla scena con il terrore negli occhi, con la paura che dopo i vetri, le porte e i sedili sarebbe potuto toccare a loro subire la violenza dell’uomo. Sono iniziate le urla a squarciagola della gente spaventata che hanno attirato, insieme al frastuono provocato dagli oggetti che si rompevano, l’attenzione del personale in servizio che è intervenuto per riportare la calma.

