Assicurazione Auto, multe ai veicoli anche su strade private se di uso pubblico

Dunque, il GdP respingedi accertamento con il quale è stata irrogata la multa al trasgressore per aver sostato la sua auto priva di assicurazione in un luogo privato. La decisione è già presa, ma il Tribunale in appello conferma la circostanza perché anche se l’auto è stata parcheggiata in un luogo privato tale area era comunque aperta alla circolazione. La tesi, poi, viene riconfermata anche dalla Cassazione che, nel respingere il ricorso del trasgressore soccombente fa presente che il Tribunale, con una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità ha affermato che: “Come si desume dalle fotografie in atti,, ragione per cui non è seriamente contestabile l’obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi”.