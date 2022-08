Come è morta l’attrice Charlbi Dean? Aveva 32 anni

Ieri sera si è diffusa la notizia della morte della giovane attrice e modella di origini sudafricane era nata a Cape Town nel ‘90, Charlbi Dean. La giovane si è spenta a soli 32 anni.

Come è morta Charlbi Dean

È stata l’Ansa a diffondere la notizia della morte specificando che la modella è stata colpita da una malattia improvvisa a causa della quale sarebbe morta ieri.

Per il momento non ci sono altre notizie in merito alla morte della giovane attrice e sulla malattia che e avrebbe stroncato la vita.

Aveva da poco preso parte alla Palma d’Oro di Cannes

La Dean era reduce dalla Palma d’Oro di Cannes 2022 per la sua interpretazione nel film Triangle of Sadness.

Un film nel quale ha interpretato la modella Yaya invitata a una crociera a bordo di un superyacht comandato da un marxista irriducibile, naufragato su un’isola deserta.

Coinvolta in un terribile incidente 14 anni fa

L’attrice morta ieri a soli 32 anni nel 2008 era rimasta coinvolta in un incidente stradale 14 anni fa. Un incidente che le provocato la rottura di tante ossa e uno pneumotorace.

Solo qualche giorno fa aveva pubblicato il suo ultimo post su Instagram foto di una campagna pubblicitaria.