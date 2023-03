Concerto Gianni Morandi 2023 a Roma sabato 18 marzo 2023: biglietti e scaletta canzoni

Gianni Morandi è intramontabile, ironico, forte e, soprattutto, sempre sul pezzo per quel che riguarda la musica. Il suo nuovo tour nei principali Palasport italiani è appena iniziato e sta riscuotendo un grandissimo successo. Proprio qualche giorno fa, Morandi è stato presente nella città d’arte di Firenze, e ha inevitabilmente emozionato il suo grande pubblico radunatosi lì per l’occasione. Ora, invece, è la volta della Capitale, domani, sabato 18 marzo 2023. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere per biglietti e scaletta canzoni, continuate a leggere!

Insomma, Gianni Morandi non si smentisce mai, così come la sua musica, le sue canzoni, che ormai accompagnano l’Italia tutta da diversi anni e generazioni. Ovunque egli vada, è sempre in grado di dare quel tocco in più di brio, energia e originalità. Del resto, se anche quest’anno il Festiva di Sanremo 2023 è stato un enorme successo mediatico, prima ancora che sociale ed artistico, è anche merito suo. L’accoppiata vincente tra il direttore artistico Amadeus e il grande Morandi ha funzionato, ancora una volta e il pubblico ha gradito molto il suo modo di fare. Non si è poi sottratto, quando è stato il momento di cantare diverse canzoni sue, dei bei tempi andati, oppure interpretare i grandi classici della musica italiana. Un arista a tutto tondo, sempre sul pezzo e in grado di apportare il suo enorme contributo.

Concerto Gianni Morandi 2023: la scaletta e i biglietti

Ora, però, si pensa solamente alla musica, ai tour e ai grandi appassionati delle sue canzoni di sempre, vecchie e nuove. Infatti, da qualche giorno è iniziato il suo artistico in Italia, nei principali Palasport, un tour dal titolo Go Gianni Go! Morandi nei Palasport. E dopo il recente successo di Firenze, ora, per domani, sabato 18 marzo 2023, è previsto l’approdo nella Capitale. Molto probabilmente, Gianni Morandi replicherà la medesima scaletta portata a Firenze, e che vi proponiamo di seguito (ovviamente, la scaletta potrebbe subire variazioni):

L’allegria Se perdo anche te Una vita che ti sogno Varietà Occhi di ragazza In amore Bella signora Se non avessi più te Anna della porta accanto Vita Futura Caruso Canzoni stonate / Chimera / Il giocattolo / Non son degno di te / La fisarmonica / Il mondo cambierà C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones Un milione di piccole tempeste Apri tutte le porte La ola Grazie perché Se puoi uscire una domenica sola con me Andavo a 100 all’ora Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte In ginocchio da te Uno su mille Scende la pioggia Si puo dare di più Banane e lampone Evviva

