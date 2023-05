Concerto Max Pezzali 2023 a Roma al Circo Massimo: ecco quando, biglietti e ospiti

Max Pezzali, uno dei re degli anni Novanta. Chi non ricorda il mitico gruppo degli 883? Chi non ha mai ballato, pensato, pianto con le loro canzoni? Ebbene, parliamo di uno dei simboli degli anni trascorsi così velocemente a ridosso del nuovo millennio. Dopo, poi, la carriera di Max non si è fermata, anzi, ha continuato con grandissimo successo.

Concerto Max Pezzali al Circo Massimo: tutti i dettagli

Un successo indiscusso anche per la stagione live italiana 2022/2023 con oltre 30 date interamente Sold Out nei Palazzetti, che hanno seguito lo strabiliante doppio appuntamento – sempre tutto esaurito – allo stadio San Siro nel luglio scorso, torna sul palco per quella che si preannuncia una festa straordinaria, che concluderà in grande le celebrazioni dei 30 anni di carriera di uno degli artisti italiani più amati di sempre, capace di coinvolgere in maniera trasversale intere generazioni. Ora, però, per la prima volta in assoluto, al leggendario Circo Massimo di Roma, Pezzali presenta IL CIRCO MAX, l’appuntamento musicale dell’estate prodotto da Vivo Concerti, sabato 2 settembre 2023. È la prima volta che Max Pezzali, infatti, si esibisce nel luogo più maestoso ed emblematico per un musicista del suo calibro, in una giornata memorabile che consacra il sodalizio dell’artista con la città eterna, tanto agognato, da tempo.

Ospiti d’eccezione per il concerto di Max Pezzali

L’attesa è tanta, sin da queste ultime ore. Tutta Italia, commossa e felice, ha cantato allo stadio Meazza e durante il tour Sold Out nei Palasport – proseguito da fine novembre a metà maggio – canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni. IL CIRCO MAX sarà l’occasione di riascoltarle, alternate ad altri successi firmati da grandi artisti del panorama musicale italiano e amici di Max, che parteciperanno all’evento rendendolo ancora più unico.

Chi ci sarà sul palco?

Tra gli attesissimi ospiti, anche lo special set DEEJAY TIME: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso porteranno in consolle dal vivo l’incredibile, poderoso e indelebile show che ha fatto la storia della musica dance. Ma non è tutto, perché il grande evento sarà coronato anche da un lunga serie di artisti che accompagneranno Max Pezzali in una delle cornici più suggestive al mondo. Ecco i primi nomi che abbiamo scoperto: