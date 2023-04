Concorso Vigili a Roma: il Comune li vuole atletici e ”fisicati” per non assumere over 60

Concorso Vigili Roma. Corporatura forte, atletica e palestrata per eventuali inseguimenti e azioni in strada. Ovviamente, tanto fiato a disposizione per qualsiasi eventualità. Scatta la corsa contro il tempo da parte del Campidoglio per far entrare 800 agenti della polizia locale nei primi mesi del 2024, a patto però che non siano troppo anziani.

Concorso Vigili a Roma: le prove fisiche ritornano requisiti essenziali

Una manovra, quella predisposta dal Campidoglio, che un obiettivo molto chiaro e tutt’altro che implicito: ovvero quello di evitare l’assunzione di personale anziano: infatti, coloro che dovranno correre con fisico atletico sono proprio quelli che puntano a far parte del Corpo dei vigili e a rinnovarlo, visto che tra i circa 6.000 caschi bianchi attualmente in servizio l’età media è di poco più di 55 anni. All’interno del regolamento che è stato approvato nella giornata di ieri nella giunta comunale, infatti, la prova fisica per i vigili torna ad essere un meccanismo di selezione importante e fondamentale. Del resto, puntare solamente sull’età, sarebbe discriminatorio: l’inquadramento anagrafico non risulta essere un un criterio adottabile perché taglierebbe fuori direttamente coloro che al momento non sono più dei giovanotti. In senso contrario, invece, si può essere in forma anche indipendentemente dall’età.

Le prove da superare

E così, dunque, gli impianti sportivi di Roma Capitale apriranno le loro porte per ospitare donne e uomini in tenuta sportiva e che dovranno cimentarsi con le prove fisiche necessarie per la selezione. Entro massimo i primi giorni di ottobre, coloro che sono in lizza per la selezione, dovranno superare tre prove affiancati da cronometristi e tecnici delle commissioni esaminatrici. Le prove saranno le seguenti: