Concorso vigili Roma 2023, bando, requisiti e prove: verranno assunti 800 agenti e 1500 impiegati

Nuovi posti di lavoro a Roma in vista del Giubileo, che si avvicina. Presto, infatti, ci sarà un nuovo piano assunzioni al Campidoglio e verranno assunti 800 vigili, più 1.500 nuovi dipendenti. C’è attesa per il concorso e per il bando, che porterà all’inserimento di 800 caschi bianchi: l’ultimo, lo ricordiamo, due anni fa quando a capo della città di Roma c’era Virginia Raggi. All’epoca 500 erano i posti disponibili, ma solo 223 candidati erano risultati idonei e 161, alla fine del percorso di selezione, erano stati assunti. Troppo pochi per una città grande come la Capitale: da qui, quindi, la decisione di indire un nuovo bando di concorso.

Nuovo bando di concorso, quindi, per assumere i vigili e andare ad ampliare il corpo dei caschi bianchi di Roma. Il bando è stato annunciato dall’assessore alle Politiche del Personale, Andrea Catarci ed è atteso in primavera: 800 i posti, ma con lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, questi potrebbero arrivare addirittura a 1000.

“La pubblicazione del bando è prevista per l’inizio della primavera ed entro il prossimo autunno – ha sottolineato l’assessore – le prove concorsuali saranno portate a conclusione, così da permettere l’ingresso dei nuovi assunti tra fine 2023 e inizi 2024″.

Il bando ancora non è disponibile, ma è probabile che il Campidoglio stia cercando soprattutto Istruttori di Polizia Locale, da assumere a tempo pieno e con contratto indeterminato. Probabilmente, ma ricordiamo che al momento non c’è ancora nessuna certezza, per candidarsi e presentare domanda bisognerà essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e servirà la cittadinanza italiana, ma anche la patente di guida di tipo B in corso di validità. Tutto, in ogni caso, dipende dai profili richiesti, dalle posizioni aperte: ognuna di queste avrà i propri requisiti da rispettare, ma tutto verrà messo nero su bianco sul bando di concorso. Che arriverà tra pochi mesi perché l’obiettivo di queste nuove assunzioni è uno: avere più vigili possibili sul territorio in vista del Giubileo.

Dopo la presentazione del bando, bisognerà fare domanda e presentarsi alle prove (se risultato idoneo). Ecco quando ci saranno, come saranno strutturare: