Concorso Comune di Roma, assunzioni per 1.500 posti e bando per i vigili: ecco quando e le figure richieste

Il bando di gara con il quale dare ufficialmente il via all’iter necessario per reclutare 800 nuovi agenti, potrebbe essere pronto già a fine mese. Il Campidoglio preme dunque l’acceleratore sul concorso dei Vigili Urbani anche perché l’intenzione sarebbe quella di renderli operativi entro il mese di gennaio 2024. C’è, inoltre, ottimismo anche sull’autorizzazione del Governo a Roma capitale per l’assunzione in vista dell’Anno Santo, di altri agenti della polizia locale. Inoltre, per il 2023, l’amministrazione capitolina si appresta ad immettere nell’organico altri 1.500 dipendenti.

Concorso scuole militari 2023: bando, requisiti e come candidarsi

Pratiche accelerate per il concorso al Comune di Roma, ieri la riunione

Tenuta ieri in Comune la riunione tecnica dove, in primis, è stato deciso di accelerare già a fine mese la presentazione del bando di gara per dare ufficialmente il via all’iter selettivo. Le prime prove si terranno nel mese di giugno e considerando l’ampia platea di partecipanti verranno effettuate alla fiera di Roma con la collaborazione di Formez. Ente governativo, quest’ultimo, che affianca gli enti sulla gestione della pubblica amministrazione. Inoltre, per risparmiare, il Campidoglio ha deciso di far sostenere le prove scritte, orali e la prova fisica all’interno della sue strutture. L’obiettivo del concorso è poi quello di ringiovanire il Corpo che registra un deficit di quasi 2mila agenti, l’età media è di 55 anni e vede al suo interno quasi un migliaio di inidonei, esentati da mansioni importanti grazie ad un certificato medico. In quest’ottica, è stato inoltre deciso di tenere in considerazione nella valutazione finale soprattutto l’esito della prova fisica.

Nuove assunzioni anche tra i dipendenti comunali

Dopo le celebrazioni pasquali, il Comune vuole approvare anche il piano delle assunzioni che per il 2023 prevede, oltre agli 800 nuovi agenti della polizia locale, anche il reclutamento di altri 1.500 dipendenti comunali a fronte dei quasi 900 travet prossimi alla pensione. Pubblicato, nel contempo, tra maggio e giugno il bando per la selezione di 60 funzionari economici. Ma questo potrebbe non essere l’unico concorso visto che il Campidoglio vuole fare affidamento allo scorrimento della graduatorie comunali esistenti o a quelle di altri enti locali. In ogni caso, il Campidoglio cerca anche 433 tra insegnanti per la scuola dell’infanzia ed educatori, 181 i funzionari amministrativi, 30 per i servizi educativi, 10 invece per l’archivio storico, 115 funzionari tecnici a tempo determinato per la gestione dei bandi e della progettazione delle opere finanziate con il Pnrr, 5 autisti, 33 istruttori amministrativi, 3 dirigenti amministrativi.