Concorso precari a scuola per 25.000 posti: ecco quando e requisiti

Concorso precari a scuola, arrivano le novità tanto attese. In una recente intervista del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rilasciata al Corriere della Sera, ha affermato che non ci sarà una sanatoria per la mancanza di insegnanti nelle cattedre per settembre. Al contrario, come del resto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), verrà svolta una selezione per i precari che avranno maturato tre anni di anzianità o che hanno accumulato 24 crediti Cfu per 25.000 posti.

Concorso precari a scuola: 25.000 posti disponibili

Durante l’intervista, il Ministro Valditara ha poi aggiunto di essere attualmente impegnato in una collaborazione con i sindacati per elaborare un piano straordinario di reclutamento al di fuori del Pnrr. Per il momento, ad ogni modo, tutto tace, e non ha anticipato nessuna proposta di soluzione e breve o medio termine. L’unica certezza è che si dovrebbe intervenire soprattutto sul sostegno. Nella sua recente nota, ha spiegato: ”In attesa di poter avviare le nuove procedure di reclutamento Pnrr, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto le necessarie verifiche per realizzare nel corrente anno un importante piano di assunzioni di personale docente. L’obiettivo, nell’ambito delle facoltà assunzionali che si riscontreranno, è di dare una significativa risposta alle esigenze degli studenti con disabilità, di garantire maggiore continuità didattica a tutti i giovani, di diminuire il precariato e di assicurare dunque il regolare avvio del prossimo anno scolastico“, aggiunge il Ministero all’interno della nota ufficiale.

Il dettaglio per il concorso

Nel dettaglio, come anticipato, il quadro di reclutamento dei docenti nella scuola statale, comunque previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è formato essenzialmente da due principali percorsi abilitanti da 60 CFU, i quali comprendono una prova scritta e una lezione simulata. Per poter accedere al concorso, infine, dovrà essere necessario soddisfare uno dei seguenti requisiti: