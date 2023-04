Concorso scuole militari 2023: bando, requisiti e come candidarsi

Sono stati pubblicati i bandi per essere ammessi ai concorsi alle scuole militari dell’Esercito che vedono la disponibilità di 140 posti nelle sedi della Nunziatella di Napoli e della Teulié di Milano. Tutti i giovani che sono interessati a candidarsi possono prendere parte al concorso dal 1 aprile al 2 maggio prossimo.

Il concorso per accedere alle scuole militari di Napoli e Milano

Per avere notizie più dettagliate in merito al concorso basta accedere al sito dell’Esercito, tramite questo link: https://www.esercito.difesa.it/Concorsi-e-arruolamenti/scuole-militari. I giovanissimi che vogliono accedere alle scuole militari possono scegliere tra liceo Classico e liceo Scientifico presso la Nunziatella di Napoli o la Teuliè di Milano. In entrambi i casi scuole militari che offrono ai giovani studenti una formazione sia culturale sia militare.

La possibilità di una formazione che offre una impeccabile formazione

Non solo, quindi, la capacità di far fronte alla vita militare, ma anche l’occasione di una didattica che offre preziosi strumenti sociali e culturali che formano la persona, anche attraverso addestramento, lingue straniere, informatica , laboratori scientifici, aule di informatica, campi estivi e non di meno per mezzo di diverse discipline sportive, tra le quali: i karate, judo, nuoto, scherma, equitazione ed inoltre atletica, pallacanestro, pallavolo, pallamano, vela, sci, roccia, difesa personale, lezioni di tiro.

Gli studenti potranno scegliere tra la vita militare e quella professionale

Chiunque sia affascinato dalla vita militare, anche solo a livello formativo, le scuole militari di Napoli e Milano mettono a disposizione dei propri alunni una invidiabile esperienza formativa, che sarà utile non solo nel caso in cui lo studente dovesse decidere di proseguire la carriera militare, ma anche se, al termine degli studi, volesse scegliere di portare avanti studi per arrivare ad esercitare una professione civile. Di certo è un’invidiabile occasione formativa per tutti i giovani che sono attratti da questa eventualità.