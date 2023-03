Concorso Ufficio del Processo 2023: bando, requisiti e come fare domanda

Un concorso Ufficio del Processo per il 2023 che prevede il reclutamento di oltre 8mila unità di personale che svolgeranno il ruolo di addetti. A darne notizia è stato il ministero di Giustizia che lo ha annunciato nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2024.

Il concorso prevede una sola prova scritta con 40 domande

Il bando verrà pubblicato proprio sul sito del Ministero, con un’unica prova scritta che i candidati dovranno sostenere in sessanta minuti. Un test nel quale sono previste 40 domande a risposta multipla che verterà su vari argomenti: diritto pubblico, ordinamento giudiziario e lingua inglese.

Requisiti per poter prendere parte al concorso

Per poter prendere parte al concorso, però, occorrono requisiti specifici, tra i quali: la laurea in Scienze dei servizi giuridici, il diploma del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, la laurea specialistica in Giurisprudenza, la laurea magistrale in Giurisprudenza. Potrebbe essere previsto anche un certo numeri di posti riservati ai laureati in Economia e commercio o Scienze politiche, come avvenuto nello scorso concorso.

Cos’è l’Ufficio per il Processo? In cosa consiste?

Ma cos’è l’Ufficio per il processo? È un organismo del Ministero di Giustizia con funzioni giudiziarie e giudicanti. E il personale che si intende assumere avrà compiti precisi: predisporre bozze dei provvedimenti, collaborazione allo studio della controversia e della giurisprudenza, collaborazione alla raccolta della prova dichiarativa nel processo civile, ricerca e monitoraggi.

Qual è lo stipendio percepito dagli addetti all’Ufficio per il Processo

Qualora i candidati dovessero riuscire a superare il concorso verrebbero inseriti in qualità di addetti all’Ufficio Processo e percepirebbero uno stipendio pari a 1.700 euro lordi al mese. Chiunque sia interessato a partecipare alla selezione può prepararsi sul volume ‘ Concorso Ufficio per il processo 2023’ che fornisce informazioni di cultura generale e anche quiz di preparazione che simulano le domande che si potranno trovare in sede di concorso.