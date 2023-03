Assunzioni Comune di Roma per il Giubileo: ecco i profili richiesti, come candidarsi e requisiti

Roma è in fermento in vista dell’appuntamento con il Giubileo del 2025. Si tratta non solo di un’occasione nella quale la Capitale sarà messa in vetrina, ma l’evento offrirà anche l’opportunità di nuovi posti di lavoro. Sono tante le nuove assunzioni programmate e già qualche giorno fa sono stati firmati i primi 66 contratti di assunzione a tempo indeterminato.

Prevista l’assunzione di 1.500 unità

Si tratterebbe, però, solo dell’inizio di una lunga serie di assunzioni previste entro il prossimo anno. È, infatti, previsto l’arruolamento di 1.500 unità, possibile grazie a fondi di Bilancio, del Pon e del Pnrr. Sembra proprio che il piano assunzioni previsto sia estremamente ricco, visto che si prevede due bandi di concorso: uno per l’assunzione di 800 agenti della Polizia locale e un altro per 60 funzionari.

È stato anche il Sindaco ad annunciare questo grande piano assunzionale specificando che si tratta di una necessità che va a dare risposte soprattutto a quel personale che da troppo tempo lavora in condizioni di precarietà. Un programma che ha come finalità ultima quella di rilanciare Roma anche attraverso la formazione, la crescita e, quindi, la dignità del lavoro.

Una posizione sulla quale si dimostra completamente in accordo anche l’assessore al Personale, Andrea Catarci il quale ha sottolineato l’importanza di rafforzare gli organici dell’Amministrazione comunale, sperando che già da quest’anno si possa fare di più e meglio.

Quali sono le posizioni scoperte

Il Giubileo sicuramente costituisce un motivo ulteriore per puntare a potenziare la Capitale che in questa occasione si troverà invasa non solo dai pellegrini, ma anche dai tanti turisti che periodicamente affollano la città. Una situazione per far fronte alla quale occorre necessariamente potenziare l’organico della Capitale. Per questo saranno diversi i profili richiesti e tra questi: funzionari economici, insegnanti di scuola dell’infanzia ed educatori di asilo nido, funzionari amministrativi, istruttori amministrativi, assistenti sociali, psicologi, funzionari di servizi educativi, operatori dei servizi ambientali, funzionari tecnici, autisti e nuovi dirigenti.