‘Contest fotografico per ragazzi’: lo lancia Ciro di ‘Mare Fuori’, ecco come partecipare

Roma. Quest’anno saranno due dei personaggi più interessanti delle serie più di successo degli ultimi anni i testimonial di #Acquamica, la nuova campagna sulla sostenibilità promossa da Colussi e Legambiente. La campagna avverrà attraverso un contest fotografico rivolto alle classi delle scuole medie per raccontare la bellezza e i problemi dell’acqua, nell’anno in cui la risorsa idrica è ai minimi storici dell’ultimo secolo soprattutto nel nord del nostro Paese. Ecco tutti i dettagli.

#Acquamica, una campagna sulla sostenibilità

Ciro di Mare Fuori è un antagonista e un nemico da combattere. Una giovane delinquente in carcere minorile, ma amato grazie al suo carisma. Una rappresentante di classe determinata e combattiva che si batte per i diritti di tutti, Asia è la ‘pasionaria’ di Skam con la voglia di cambiare il mondo. Entrambi saranno il volto del contest fotografico di #Acquamica, una campagna sulla sostenibilità promossa da Colussi e Legambiente. A proporre l’idea di un contest per l’occasione è statauna delle storiche aziende del settore agroalimentare italiano, che può vantare una riduzione di oltre un terzo dell’impiego di acqua nei suoi processi produttivi, oltre al taglio del 60% della plastica nel suo packaging.Un impegno che l’azienda vuole confermare ed estendere, avviando un’attività di sensibilizzazione dei più giovani. Saranno quindi proprio i due giovani attori Giacomo Giorgio e Nicole Rossi a spingere i ragazzi a prendere consapevolezza di quanto l’acqua sia un bene prezioso, che può finire e deve essere conservato consapevolmente.

A chi è rivolto il contest?

#Acquamica, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, è rivolto alle classi delle scuole secondarie di primo grado. I ragazzi e le ragazze potranno lasciare spazio alla fantasia e raccontare, con la forza delle immagini, un tema così importante proprio come lo sentono loro. Potranno parlare di emergenze e di siccità, ma anche di bellezza e natura: l’obiettivo è coinvolgere i più giovani in un progetto che li sensibilizzi sulle problematiche connesse alle risorse idriche, con un linguaggio adatto alla loro età. Il premio finale, che sarà assegnato alle tre foto capaci di raccontare al meglio l’acqua nei suoi vari aspetti, sarà costituito da libri: cento titoli che andranno a comporre una biblioteca verde per approfondire la cultura e la conoscenza in campo ambientale. Nella scuola che si aggiudicherà il primo posto si terrà poi uno spettacolo ispirato dai lavori dei ragazzi, restando sui temi dell’acqua, ideato e tenuto dai due giovani attori e da un educatore ambientale.

La presentazione del progetto con Giacomo Giorgio, del cast di “Mare fuori”

Il progetto è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Marco Lodoli, scrittore e insegnante, Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, Massimo Crippa, direttore commerciale di Colussi, Monica Pergoloni di Legambiente Scuola e Formazione. L’incontro è stato moderato dal giornalista de La Repubblica Corrado Zunino. All’appuntamento sono intervenuti con un messaggio video i due attori tra i più amati dal pubblico teen (e non solo), che hanno scelto di essere i testimonial dell’iniziativa: Giacomo Giorgio, del cast di “Mare fuori” e Nicole Rossi, influencer e attrice di “Skam” e de “Il collegio”.

Il contest #Acquamica: come funziona

Si vince cultura, conoscenza e divertimento. Dal 13 aprile al 30 settembre 2023 si potrà caricare sul sito www.acquamicacolussi.it una foto che abbia come tema l’acqua in una delle sue espressioni. Il web potrà da subito votare la foto preferita. Le 10 foto più votate sul sito saranno valutate da una giuria composta da esperti del settore (un fotografo, un educatore ambientale, un giornalista e un docente) che si pronuncerà sulle immagini finaliste. In palio, oltre ai cento libri green, c’è anche altro. Il prossimo novembre infatti la scuola della classe vincitrice ospiterà uno spettacolo sul tema dell’acqua. I protagonisti saranno appunto Giacomo Giorgio che interpreta Ciro in “Mare Fuori” e Nicole Rossi, influencer ed attrice di serie tv come “Skam” e “Il collegio”. I due volti daranno vita a un reading sul tema dell’acqua, che sarà un vero e proprio regalo per l’intero istituto scolastico della prima classe classificata al contest fotografico.

—> Per tutte le info e per partecipare al contest www.acquamicacolussi.it

L’emergenza idrica: i dati sull’acqua

L’Italia è uno dei Paesi più colpiti dalle conseguenze della crisi climatica e dell’emergenza idrica. Dal 2000 ha vissuto 8 gravi periodi siccitosi, con perdite fino a 6 miliardi di euro nel 2022 per l’agricoltura. Siamo anche uno degli Stati con la rete idrica tra le peggiori d’Europa: 425 mila chilometri di acquedotti italiani erogano 422 litri al giorno per abitante, il valore più alto del continente Ue. Ma sprechiamo tantissimo. Stando ai dati Istat di marzo 2023, più della metà dei comuni italiani, il 57,3%, registra perdite idriche totali in distribuzione uguali o superiori al 35% dei volumi immessi in rete.