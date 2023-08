Controesodo estivo, oggi giornata da bollino rosso anche per Pontina, Appia e GRA

Siamo nel pieno dell’ultimo fine settimana di agosto, ed è pacifico: il controesodo di milioni di italiani e turisti stranieri sta rendendo critica la mobilità. Viabilità da bollino rosso, su strade e autostrade italiane, secondo le previsioni di Viabilità Italia; ciò a partire da venerdì scorso. E sarà così fino alla tarda serata di oggi, domenica 27 agosto.

Anas: “11 milioni di veicoli in transito tra ieri e oggi”

Anas ha stimato un transito di circa 11 milioni di veicoli tra ieri e oggi, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta. Tra le strade osservate speciali c’è la statale 7 Appia nel tratto tra Campania e Lazio, la statale 148 Pontina nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma. Il Gra, in particolare, sarà attenzionato fra poche ore in quanto si prevede lo sviluppo di una seria criticità in ordine alla sua percorrenza. “Già a da questo pomeriggio“, dice Anas: “presidieremo la rete per mantenere fluida la circolazione. Con il monitoraggio costante da parte del personale, il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza“.

Divieto di transito per i mezzi pesanti fino alle 22

Già dalla giornata di ieri, dalle 8 alle 16, e lungo la giornata di oggi fino alle ore 22 è in vigore il divieto di transito di mezzi pesanti. Anas ha espletato un confronto sui dati di traffico tra agosto 2022 e agosto 2023 ed è emerso che l’andamento medio segna un aumento del 2 percento con maggiori spostamenti nelle giornate di domenica rispetto al sabato. In particolare si registra un aumento del +4 percento nelle giornate di sabato 12 agosto e domenica 13 rispetto al fine settimana del Ferragosto dell’anno pregresso. Nell’ambito del piano per la mobilità estiva, sulla rete Anas sono stati sospesi, sino al primo fine settimana di settembre, 811 cantieri pari al 74% del totale (erano 1.100 gli interventi in corso). “Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi” dice l’azienda. Anas, inoltre, fa sapere che le informazioni sul traffico sono disponibili sui canali VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai. E sull”App “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Ancora, CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico. C’è inoltre il Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana.