Controlli dei Carabinieri tra Settecamini e Guidonia: un arresto e una denuncia in poche ore

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli in poche ore di controlli sono riusciti ad arrestare una persona e ne hanno denunciata un’altra. È successo tra Settecamini e Guidonia Montecelio, dove nelle ultime ore si sono intensificati i controlli del territorio da parte delle forze dell’ordine. Oltre a ciò, il servizio coordinato con il supporto anche del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria, ha identificato trentacinque persone a seguito di verifiche su ventuno veicoli.

Arrestata una donna per evasione dai domiciliari

In meno di ventiquattro ore, a seguito dell’intensificarsi dei controlli, i Carabinieri hanno eseguito un arresto e una denuncia a piede libero. Una donna sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per precedenti reati, è stata trovata fuori dalla sua abitazione senza l’autorizzazione del Tribunale. In conseguenza di un controllo domiciliare, inoltre, un 28enne romano è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane ha inveito contro i militari al fine di eludere la perquisizione. Nel corso del controllo sono state trovate alcune dosi di hashish, per questo è stato segnalato alla Prefettura di Roma. Stessa sanzione per un altro 36enne romano trovato anche lui in possesso di droghe leggere.

Cosa succede in caso di segnalazione presso la Prefettura di riferimento

La segnalazione presso il Prefetto per detenzione di stupefacente per uso personale può comportare la sospensione della patente o la revoca dell’abilitazione per la stessa. Ancora; la sospensione o la revoca del porto d’armi, del passaporto o il divieto di conseguirlo, e del permesso di soggiorno. A seguito può essere disposta una convocazione in Prefettura e le sanzioni sono aumentate in caso di possesso di droghe pesanti.